Экономика сегодня 14 января в 02:12

В понедельник утром, 14 января на открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

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