Финансы
Рубль снижается к доллару и растёт к евро на старте торговNews.ru вчера в 02:25
Торговая сессия 5 марта демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и укрепляется к евро.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:29, Ашберн
Политика
Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено в 04:31
Общество
Госдума запретила хостелы в многоквартирных домах
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, запрещающий работу хостелов и гостиниц в жилых помещениях.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Нападение на мать и брата блогера Юрия Дудя вылилось в уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на мать и брата спортивного обозревателя и блогера Юрия Дудя.
Обновлено в 06:20
Политика
Путин рассказал о планах иностранных разведок в России
Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что зарубежные спецслужбы стараются нарастить свое влияние на происходящие в России процессы, этому необходимо противодействовать.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Военные корабли Турции зашли в Новороссийск
"Деловой заход турецких кораблей продлится до 8 марта", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 05:59
Происшествия
При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей
Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода в регионе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На трассе «Кола» в ДТП с автобусом один человек погиб и 11 пострадали
В результате аварии с участием рейсового автобуса на трассе «Кола» в Ленинградской области погиб один человек, еще 11 пострадали.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей
Советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС), сообщил 6 марта источник в следственных органах агентству ТАСС.
Обновлено в 07:06
Общество
Госдума отказалась вводить наследование пенсий
Госдума отклонила законопроект фракции "Справедливая Россия" о праве россиян получать страховые пенсии по наследству.
Обновлено в 06:50
Экономика
Правительство утвердило правила маркировки табачной продукции
С 1 июля 2019 года производители и импортеры будут обязаны наносить маркировку на упаковки сигарет и папирос, с 1 июля 2020 года - на упаковки прочих видов табачной продукции, говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 06:29
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Плетнева объяснила свои слова о необходимости лечить гомосексуалистов
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) назвала частным мнением свои заявления о гомосексуалистах и распространении ВИЧ, озвученные на Первом канале.
Обновлено в 06:12
Политика
Путин подписал закон о запрете пользоваться смартфонами в армии
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, который также запрещает военнослужащим иметь при себе гаджеты для передачи таких данных, передает ТАСС со ссылкой на текст закона.
Обновлено в 07:17
Общество
Владимирская чиновница оправдалась за слова о питании школьников
Директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева, которая ранее возложила ответственность за питание школьников на их родителей, объяснила свои слова "оговоркой".
Обновлено в 06:50
Происшествия
ЕСПЧ присудил бывшему губернатору Хорошавину €5100
ЕСПЧ присудил выплатить Хорошавину €5100.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Беременную дочь Марианны Максимовской задержали с героином
Беременную дочь журналистки Марианны Максимовской задержали с героином на севере Москвы.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Дочь экс-президента Узбекистана перевели в колонию
Гульнару Каримову - дочь первого президента Узбекистана - перевели в колонию общего режима из-за нарушений условий отбывания наказания.
Обновлено в 02:11
Политика
Медведев приехал на переговоры в Люксембург
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
Суд снова продлил арест главе карельского «Мемориала»
Обновлено в 07:20
Экономика
Число состоятельных людей в России вырастет на четверть к 2023 году
Число ультрахайнетов (людей с состоянием не менее $30 млн) увеличится также на 24%, с 1500 человек в 2018 году до 1860 в 2023 году.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Суд оставил Александра Емельяненко под арестом
"Постановление судьи Кисловодского городского суда Ставропольского края от 2 марта 2019 года в отношении Емельяненко Александра Владимировича оставить без изменения", - вынес приговор судья.
Обновлено в 06:12
Общество
Законопроект о наказании за неуважение к власти прошел второе чтение
Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к обществу, символам государства, органам власти.
Обновлено в 04:21
Авто
Новая Hyundai Sonata превратилась в купе
Hyundai Sonata формально сохранила тип кузова "седан", хотя в компании теперь предпочитают именовать ее "четырехдверным купе".
Обновлено в 05:23
Политика
Правительство Украины объявило конкурс на должность главы «Нафтогаза»
В ходе заседания члены украинского правительства приняли решение объявить открытый конкурс на должность главы правления «Нафтогаза».
Обновлено в 07:02
Происшествия
На Ставрополье в ДТП с минивэном погибли шесть человек
По данным ГУ МЧС региона, в результате ДТП четыре человека погибли на месте, а еще двое скончались по пути в больницу.
Обновлено в 01:56