Финансы

Рубль снижается к доллару и растёт к евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:42

Торговая сессия 14 марта демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и растёт к евро.
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Рубль растет к доллару и евро на фоне позитивной динамики мировых рынков

Финмаркет09:56

Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро

News.ru04:05

Курс доллара вырос до 65,47 рубля

ТАССвчера в 03:07

Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:25

Рубль слабо изменился к доллару и евро в пятницу утром

Интерфакс03:22

Рубль растёт к доллару

RT на русском03:02

Рубль в начале торгов потеснил доллар, но проиграл евро

Росбалт03:57
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Происшествия

Суд отказал в аресте задержанного за трехмиллиардную взятку депутата

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовывать депутата Госдумы Вадима Белоусова, задержанного по обвинению в получении взятки размером три миллиарда рублей.
Обновлено в 09:13
Политика

ТАСС аннулировал сообщение об отмене МАКС-2019

ТАСС аннулировал сообщение об отмене проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС) в 2019 году.
Обновлено в 08:51
Происшествия

У брошенной в квартире с мусором девочки нашлись родственники

Обновлено в 08:54
Политика

Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время одного из своих выступлений в Закарпатье оговорился и поддержал врагов страны.
Обновлено в 09:24
Футбол

Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы

Четвертьфинальные матчи пройдут 11 и 18 апреля, полуфинальные - 2 и 9 мая, финал состоится на Олимпийском стадионе в Баку 29 мая.
Обновлено в 08:16
Экономика

За последние пять лет продажи антидепрессантов в России выросли вдвое

За последние пять лет продажи антидепрессантов в России выросли почти в два раза в рублевом выражении, объем рынка по итогам 2018 года составил 4 млрд руб. против 2,1 млрд руб. в 2013 году, подсчитали аналитики DSM Group (учитывались продажи в аптечной рознице, рецептурные и безрецептурные препараты).
Обновлено в 09:27
Происшествия

На Красной площади задержали мужчину при попытке прорваться к Мавзолею

Обновлено в 04:38
Происшествия

В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях погибли 40 человек

Обновлено в 02:45
Политика

Россия потребовала более уважительного отношения к послу в Белоруссии

В Москве ожидают более уважительного отношения пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Суд посадил под домашний арест гендиректора «Тролза» за взятку

Обновлено в 09:54
Происшествия

Летевший в Москву Boeing 737-800 экстренно сел в Сыктывкаре

Самолет Boeing 737-800, летевший из Мирного в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Сыктывкара.
Обновлено в 06:51
Политика

В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Военных США наказали за справление нужды на памятник в Риге

Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Менеджер Началовой ответила на сообщения о проблемах певицы с сердцем

Обновлено в 09:40
Экономика

Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных

Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.
Обновлено в 09:09
Религия

Патриарх попросил передать РПЦ музей имени Андрея Рублева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в Росимущество письмо, в котором просит передать Русской православной церкви московский Спасо-Андроников монастырь, в котором располагается Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Обновлено в 04:15
Политика

Володин предложил оценить убытки Крыма от нахождения в составе Украины

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 15 марта предложил проанализировать те потери, которые понес Крым, находясь в составе Украины, и с помощью европейских парламентских структур добиваться их компенсации.
Обновлено в 08:26
Политика

МИД назвал отключение электричества в Венесуэле диверсией из-за рубежа

Обновлено в 08:52
Происшествия

В Москве мужчина погиб, выпав из окна 30-го этажа офиса «Газпрома»

Мужчина выпал из окна 30-го этажа офиса "Газпрома" на юге Москвы, от полученных травм он скончался на месте.
Обновлено в 04:41
Политика

США вводят визовые санкции против Международного уголовного суда

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон вводит ограничения на выдачу виз для персонала Международного уголовного суда.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Сокровища фонда Музея имени Андрея Рублева сгорели в Москве

Пожар, произошедший в минувшие выходные на складе лакокрасочных изделий на 1-й Магистральной улице в Москве, уничтожил экспонаты научно-вспомогательного фонда Музея имени Андрея Рублева.
Обновлено в 06:33
Политика

Возле посольства России в Киеве открыли сквер имени Немцова

Обновлено в 08:43
Общество

Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов

"Минздрав России поддерживает меры, направленные на ограничение демонстрации алкогольной продукции, а также полагает, что введение указанной нормы позволило бы сократить потребление алкогольной продукции населением", - сообщил Салагай.
Обновлено в 01:05
Здоровье

В России возникли перебои с лекарством от внезапной смерти при аритмии

Лекарство от внезапной смерти В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках, рассказал РБК заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Алексей Эрлих.
Обновлено в 09:13
Общество

Юный химик из Красноярска получил подарок от Владимира Путина

Школьник из Красноярска Александр Ременников получил в подарок от президента Владимира Путина набор юного химика, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Политика

Анатолий Гагарин покинул мэрию Екатеринбурга

Замглавы ушел по собственному желанию Замглавы Екатеринбурга Анатолий Гагарин покинул пост.
Обновлено в 09:05
Спорт

Паралимпийский комитет России восстановлен в правах

Паралимпийский комитет России (ПКР) решением Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановлен в правах.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика

Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХ

Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах зависит от многих факторов, пояснил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплате россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 07:48
Общество

4 копейки алиментов на сына получила женщина на Урале

Обновлено в 09:34
Политика

Крым встретил делегацию журналистов из девяти стран

Делегация иностранных журналистов из девяти государств прибыла на полуостров с ознакомительным визитом.
Обновлено в 07:03
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