Финансы
Рубль снижается к доллару и растёт к евро на открытии торговNews.ru вчера в 02:26
Торговая сессия 4 февраля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и растёт к евро.
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Интернет
Facebook разрешил в мессенджере удалять отправленные сообщения
Facebook вводит в своем мессенджере функцию удаления отправленного сообщения.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым
Ранее в СМИ появилась информация, будто в крови артиста никаких психотропных веществ не обнаружено.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Пожар на севере Москвы ликвидирован
Ранее стало известно, что в одноэтажном ангаре на севере Москвы произошло возгорание.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Неизвестные осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне
Обновлено в 10:34
Интернет
Mail.ru Group выпустила защищенный браузер Atom
Компания Mail.ru Group выпустила новый браузер Atom. Его отличает повышенный уровень безопасности, сообщили в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Москве задержали главу отдела центральной таможни
Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями центральной оперативной таможни в Москве задержан, возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте.
Обновлено в 15:47
Авто
Кроссовер Range Rover Velar впервые обзавёлся двигателем V8
Range Rover Velar в комплектации SVAutobiography получил новый двигатель — 5-литровый V8 с компрессором на 550 л.с. Внешне автомобиль можно опознать по четырём выхлопным трубам, чёрной крыше, агрессивному переднему бамперу и 21- или 22-дюймовым колёсным дискам.
Обновлено в 14:25
Космос
Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру
Обновлено в 16:17
Происшествия
Лидера «Коррозии металла» задержали за выступление в форме вермахта
Отмечается, что лидер группы выходил на сцену в костюме, похожем на форму солдат вермахта.
Обновлено в 08:46
Авто
Mazda анонсировала новый кроссовер
Компания Mazda анонсировала премьеру нового кроссовера на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 10:30
Авто
Toyota выпустит Land Cruiser 300
Премьера Toyota Land Cruiser 300 - нового поколения знаменитого внедорожника - состоится осенью 2020-го, спустя 12 лет после появления "двухсотого".
Обновлено в 06:38
Наука
В Аргентине нашли останки динозавра с острыми шипами
В аргентинской Патагонии найдены останки нового вида динозавра, 4 декабря сообщается на сайте Phys.org.
Обновлено в 13:54
Политика
Суд обязал Навального удалить информацию о продуктах для Росгвардии
Арбитражный суд Москвы обязал блогера Алексея Навального опровергнуть распространённую информацию о поставках некачественных продуктов по завышенным ценам для Росгвардии и удалить соответствующие данные по делу крымского мясокомбината «Дружба народов» с сайта.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Две девочки погибли при пожаре в Красногорске
Жертвами пожара в жилом доме в Красногорске стали два ребенка — девочек семи и девяти лет от роду доставили в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли их спасти, сообщили в подмосковном управлении СКР.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В Петербурге нашли источник неприятного запаха
Напомним, несколько часов назад жители сразу нескольких районов Петербурга стали жаловаться в экстренные службы и районные администрации на неприятный запах на улицах.
Обновлено в 12:14
Наука
Северный магнитный полюс Земли смещается к России
Обновлено в 09:48
Культура
Церемония «Оскар» впервые за 30 лет пройдёт без ведущего
Отмечается, что решение отказаться от ведущего поддержали также в Американской киноакадемии.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В Швеции нашли украденные королевские регалии
В конце июля 2018 года в середине дня из собора города Стренгнес, где похоронен Карл IX, были похищены части похоронных регалий — корона короля, держава, а также корона его жены Кристины, скончавшейся в 1625 году.
Обновлено в 04:57
Гаджеты
В бета-версии iOS 12.2 появились новые Animoji
Обновлено в 02:05
Происшествия
СК опроверг информацию о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми
"Председатель СК России Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с членами этой семьи, а единственная его встреча с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации в момент его задержания", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 09:47
Гаджеты
Apple вернула в продажу восстановленные iPhone X по цене от $769
С сегодняшнего дня Apple начала продавать отремонтированные на заводе модели iPhone X по сниженной цене.
Обновлено в 08:22
Авто
В PSA Group думают о планах вернуть Opel в Россию
Обновлено в 10:27
Транспорт
В московском метро введут систему оплаты по зонам
Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.
Обновлено в 05:17
Космос
Роскосмос опубликовал снимок со следами дельты реки на Марсе
Роскосмос сообщил, что космический аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) отправил на Землю фотографию, на которой можно увидеть след от русла реки.
Обновлено в 09:25