Финансы
Рубль снижается к доллару и растет к евро на фоне стабильной нефтиПРАЙМ вчера в 08:21
Рубль днем снижается к доллару и мало меняется к евро на фоне сползания европейской валюты в район 1,125 доллара. Стабилизация рынка нефти в районе 71,5 доллара за баррель сорта Brent не дает сильных сигналов к направленному курсовому движению.
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Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Обновлено вчера в 09:33
Кино
«Культура» вырезала из трансляции «Золотой маски» слова Серебренникова о задержанных номинантах
Обновлено вчера в 16:09
Политика
В Раде рассказали о желании Порошенко стать премьером Украины
Президент Украины Петр Порошенко разработал план на случай, если не сможет победить в предстоящих выборах.
Обновлено в 03:36
Наука
Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан
По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Кино
Билеты на финал «Мстителей» на ММКФ продают за 100 тыс. рублей
В сети появились предложения о продаже билетов на премьеру фильма «Мстители: Финал», которая состоится 23 апреля на Московском Международном кинофестивале (ММКФ).
Обновлено вчера в 09:51
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Дебаты Зеленского и Порошенко покажут более 20 зарубежных каналов
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на телевидении и на стадионе в Киеве будут иметь открытый сигнал, который смогут принять все каналы.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
В Китае обрадовались бомбежке F-35I радара JY-27 в Сирии
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии
В Назрановском районе силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова и увезли его в неизвестном направлении, рассказал «Медиазоне» его сын Руслан Ужахов.
Обновлено в 03:20
Политика
Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину
Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Путешествия
Определены российские города с самыми дешевыми отелями
Самые бюджетные отели находятся в Санкт-Петербурге, где цены на проживание начинаются от 513 рублей с человека за ночь.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
Обновлено вчера в 17:12
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Общество
Супруга писателя Быкова рассказала о его состоянии
Обновлено 17 апреля в 07:15
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Ставрополье
Трое из пяти пострадавших в ДТП - несовершеннолетние, все участники происшествия являются жителями Ставропольского края.
Обновлено в 04:32
Общество
Депутат с Ямала задекларировал 359 километров земли
Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Авто
Toyota и SoftBank вложили $1 млрд в беспилотники Uber
Всего за годы существования компании Uber привлек $25,2 млрд инвестиций. Выручка Uber за 2018 г. составила $3 млрд, убыток – $1,8 млрд.
Обновлено в 03:48
Политика
Порошенко сделал заявление перед дебатами с Зеленским
Кандидат в украинские лидеры Петр Порошенко обратился к украинцам в видеообращении перед дебатами в "Олимпийском" с другим кандидатом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 01:38
Экономика
Лукашенко нашел способ перестать ходить с протянутой рукой
Ранее Лукашенко высказывался о том, что намерен найти замену российской нефти.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду
Глава Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики провести проверку в связи со смертью ребенка в Нягани.
Обновлено в 04:13