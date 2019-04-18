Рубль снижается к доллару и растет к евро на фоне стабильной нефтиПРАЙМ вчера в 08:21

Рубль днем снижается к доллару и мало меняется к евро на фоне сползания европейской валюты в район 1,125 доллара. Стабилизация рынка нефти в районе 71,5 доллара за баррель сорта Brent не дает сильных сигналов к направленному курсовому движению.

Рубль снижается к доллару и растет к евро на фоне стабильной нефти

Политика В Раде рассказали о желании Порошенко стать премьером Украины Президент Украины Петр Порошенко разработал план на случай, если не сможет победить в предстоящих выборах.

Наука Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Экономика Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.

Политика Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.

Кино Билеты на финал «Мстителей» на ММКФ продают за 100 тыс. рублей В сети появились предложения о продаже билетов на премьеру фильма «Мстители: Финал», которая состоится 23 апреля на Московском Международном кинофестивале (ММКФ).

Экономика Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Политика Дебаты Зеленского и Порошенко покажут более 20 зарубежных каналов Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на телевидении и на стадионе в Киеве будут иметь открытый сигнал, который смогут принять все каналы.

Происшествия Силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии В Назрановском районе силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова и увезли его в неизвестном направлении, рассказал «Медиазоне» его сын Руслан Ужахов.

Политика Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.

Путешествия Определены российские города с самыми дешевыми отелями Самые бюджетные отели находятся в Санкт-Петербурге, где цены на проживание начинаются от 513 рублей с человека за ночь.

Происшествия В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.

Экономика Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.

Происшествия В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Шоу-бизнес Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.

Политика Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17 Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.

Армия и оружие В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Ставрополье Трое из пяти пострадавших в ДТП - несовершеннолетние, все участники происшествия являются жителями Ставропольского края.

Общество Депутат с Ямала задекларировал 359 километров земли Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.

Авто Toyota и SoftBank вложили $1 млрд в беспилотники Uber Всего за годы существования компании Uber привлек $25,2 млрд инвестиций. Выручка Uber за 2018 г. составила $3 млрд, убыток – $1,8 млрд.

Политика Порошенко сделал заявление перед дебатами с Зеленским Кандидат в украинские лидеры Петр Порошенко обратился к украинцам в видеообращении перед дебатами в "Олимпийском" с другим кандидатом Владимиром Зеленским.

Экономика Лукашенко нашел способ перестать ходить с протянутой рукой Ранее Лукашенко высказывался о том, что намерен найти замену российской нефти.