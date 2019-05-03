Финансы
Рубль снижается к доллару и растет к евроГазета.Ru 03:21
Курс рубля снижается к доллару и растет к евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:13, Ашберн
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Певицу МакSим перевезли в московскую клинику
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Политика
Посольство России передало Госдепу США ноту из-за приговора Бутиной
Российское посольство в США передало ноту протеста Госдепартаменту из-за решения суда, который приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы
Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Хоккей
Стал известен состав звена Овечкина в сборной России
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренировался в одном звене со своим партнёром по «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым и форвардом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым.
Обновлено в 11:06
Общество
Мощный циклон обрушился на восточное побережье Индии
Мощный циклон «Фани», порывы ветра которого достигают 175 км/ч, обрушился на восточное побережье Индии в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 05:20
Технологии
Мужчина проглотил AirPods, проверив их работу в желудке
В Тайване местный житель проглотил оригинальные наушники AirPods, после чего решил проверить, способны ли они сохранять работоспособность в желудке.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос
Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Авто
Олимпийская чемпионка продала подаренный ей в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу на главных спортивных соревнованиях планеты.
Обновлено в 05:03
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Рада определит дату инаугурации Зеленского после 14 мая
Парламент Украины определит дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на следующей пленарной неделе, которая начнется 14 мая, сообщила в пятницу первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 06:00
Общество
Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс
Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
Хоккей
Артемий Панарин забил гол, который не должны были засчитывать
Через полторы минуты Артемий Панарин забил свой пятый гол в плей-офф и сократил отставание «Коламбуа» до минимума, но его шайба оказалась очень спорной.
Обновлено вчера в 23:45
Финансы
Связь-Банк запускает вклад «Победный» со ставкой до 7,8% годовых
Речь идет о продукте под названием «Победный», в нем максимальная доходность увеличена до 7,8% годовых.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено в 10:04
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Хоккей
Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым
В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Культура
Французское СМИ опубликует целующихся мужчин-ватерполистов на обложке
4 мая французское издание L'Equipe опубликует специальный выпуск, посвященный проблемам гомофобии в спорте, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:15
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Музыка
Участникам Евровидения-2019 предложили сдать ДНК-тест
Участникам Евровидения-2019 предложили выяснить свою родословную с помощью ДНК-теста, заявили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
Обновлено в 04:13
Хоккей
Шестеркин и Кравцов подписали контракты с «Рейнджерс»
Россияне Игорь Шестеркин и Виталий Кравцов официально стали игроками команды Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс".
Обновлено в 10:38
Футбол
«Зенит» может оформить чемпионство в 27 туре РПЛ
Футбольный клуб «Зенит» может досрочно стать чемпионом России после завершения 27-го тура.
Обновлено в 03:15
Происшествия
На Сахалине сгорели шесть жилых домов
Обновлено в 04:08
Происшествия
На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки
В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.
Обновлено в 05:54
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05