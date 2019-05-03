Финансы

Рубль снижается к доллару и растет к евроГазета.Ru 03:21

Курс рубля снижается к доллару и растет к евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
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Рубль на «Московской бирже» перешел к плавному росту к доллару и евро

Финмаркет08:57

В начале дня доллар краткосрочно взлетел в цене, а затем вновь подешевел

Вести.Ru05:20

Рубль растёт к евро

RT на русском03:07

Рубль снизился по отношению к доллару и евро

Взгляд.ру03:30

Рубль снижается к доллару и растет к евро

Газета.Ru03:21

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов пятницы

Интерфакс03:19

Нефть потянула рубль вниз

Московский Комсомолец03:37
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:13, Ашберн
Шоу-бизнес

Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Певицу МакSим перевезли в московскую клинику

Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Политика

Посольство России передало Госдепу США ноту из-за приговора Бутиной

Российское посольство в США передало ноту протеста Госдепартаменту из-за решения суда, который приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы

Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Хоккей

Стал известен состав звена Овечкина в сборной России

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренировался в одном звене со своим партнёром по «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым и форвардом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым.
Обновлено в 11:06
Общество

Мощный циклон обрушился на восточное побережье Индии

Мощный циклон «Фани», порывы ветра которого достигают 175 км/ч, обрушился на восточное побережье Индии в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 05:20
Технологии

Мужчина проглотил AirPods, проверив их работу в желудке

В Тайване местный житель проглотил оригинальные наушники AirPods, после чего решил проверить, способны ли они сохранять работоспособность в желудке.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос

Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Авто

Олимпийская чемпионка продала подаренный ей в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу на главных спортивных соревнованиях планеты.
Обновлено в 05:03
Политика

В Белоруссию поступила чистая российская нефть

Обновлено вчера в 08:22
Политика

Рада определит дату инаугурации Зеленского после 14 мая

Парламент Украины определит дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на следующей пленарной неделе, которая начнется 14 мая, сообщила в пятницу первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Обновлено в 10:33
Общество

Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс

Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
Хоккей

Артемий Панарин забил гол, который не должны были засчитывать

Через полторы минуты Артемий Панарин забил свой пятый гол в плей-офф и сократил отставание «Коламбуа» до минимума, но его шайба оказалась очень спорной.
Обновлено вчера в 23:45
Финансы

Связь-Банк запускает вклад «Победный» со ставкой до 7,8% годовых

Речь идет о продукте под названием «Победный», в нем максимальная доходность увеличена до 7,8% годовых.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено в 10:04
Политика

Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Хоккей

Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым

В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Культура

Французское СМИ опубликует целующихся мужчин-ватерполистов на обложке

4 мая французское издание L'Equipe опубликует специальный выпуск, посвященный проблемам гомофобии в спорте, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:15
Политика

За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Политика

Захарова отреагировала на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 09:30
Музыка

Участникам Евровидения-2019 предложили сдать ДНК-тест

Участникам Евровидения-2019 предложили выяснить свою родословную с помощью ДНК-теста, заявили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
Обновлено в 04:13
Хоккей

Шестеркин и Кравцов подписали контракты с «Рейнджерс»

Россияне Игорь Шестеркин и Виталий Кравцов официально стали игроками команды Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс".
Обновлено в 10:38
Футбол

«Зенит» может оформить чемпионство в 27 туре РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» может досрочно стать чемпионом России после завершения 27-го тура.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Происшествия

На Сахалине сгорели шесть жилых домов

Обновлено в 04:08
Происшествия

На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки

В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.
Обновлено в 05:54
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Омбудсмен Петербурга взяла на контроль семью, живущую среди мусора

Обновлено в 07:10
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