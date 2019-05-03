Рубль снижается к доллару и растет к евроГазета.Ru вчера в 03:21

Курс рубля снижается к доллару и растет к евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.

Рубль снижается к доллару и растет к евро

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