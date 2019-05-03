Финансы
Рубль снижается к доллару и растет к евроГазета.Ru вчера в 03:21
Курс рубля снижается к доллару и растет к евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Хоккей
Сборная Казахстана вышла в элитный дивизион ЧМ
В последний раз Казахстан выступал в элитном дивизионе ЧМ в 2016 году.
Обновлено в 08:15
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Падение воздушного шара с ребенком в Крыму попало на видео
Обновлено вчера в 08:30
Космос
SpaceX запустила корабль Dragon к МКС
Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 03:00
Происшествия
Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Прямое попадание ПТУР по сирийскому танку попало на видео
По данным AMN, кадры прямого попадания ПТУР в танк САА были сняты боевиками протурецой вооруженной группировки радикалов, которые недавно передислоцировались на позиции в северной и северо-западной части провинции Хама.
Обновлено 02 мая в 11:02
Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Обновлено в 01:24
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Посольство РФ в Минске не проинформировано об аресте россиян
Посольство РФ в Минске официально не получило уведомления об аресте двух граждан России, обвиняемых в даче взяток должностным лицам Белоруссии.
Обновлено в 06:23
Культура
Ушел из жизни актер Саид Алибеков
Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Единоборства
Российский боец Бибулатов покинул UFC
Российский боец смешанного стиля Магомед Бибулатов покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и будет выступать в организации Absolute Championship Akhmat (ACA).
Обновлено в 06:32
Общество
В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике
В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Политика
В американской делегации рассказали о посещении Крыма
Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов прибыла с пятидневным визитом в Крым.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Ранее военный корреспондент минобороны ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о появлении флага вермахта в расположении полка "Азов", который перебросили в Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ.
Обновлено в 05:54
Футбол
«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Погба
Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются мадридский Реал и Ювентус.
Обновлено в 06:25
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Политика
Путин поручил обеспечить жильем нуждающихся сотрудников «Роскосмоса»
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жильем работников корпорации «Роскосмос», нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Челябинской области произошло массовое убийство
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, пояснил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Обновлено в 07:34
Кино
Фильм «Мстители 4: Финал» будет выдвинут на «Оскар»
Компании Walt Disney и Marvel, не сомневающиеся в зрительском успехе своего фильма "Мстители 4: Финал", намерены побороться и за признание профессионального сообщества.
Обновлено вчера в 05:28
Авто
Audi показал концепт AI:ME с садом на крыше
Немецкая компания представила необычный концепт-кар, который получил особую экологичность.
Обновлено в 05:58
Политика
Зеленский заявил, что предложит Раде провести инаугурацию 19 мая
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит парламенту провести свою инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
«Работы нет»: Садальский подарил Васильевой пальто на последние деньги
Садальский в шутливой форме сообщил подписчикам, что сделал актрисе подарок на последние деньги и пожаловался на безденежье.
Обновлено в 05:03
Хоккей
Свечников помог «Каролине» выйти в финал НХЛ
«Каролина» стала первым участником финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 07:43
Кино
Ильиных сыграет в драматическом балете «Распутин»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду в команде Елена Ильиных сыграет роль императрицы Александры Федоровны в драматическом балете «Распутин».
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Северная Корея запустила ракету малой дальности
Военные Северной Кореи осуществили испытательный пуск ракеты малой дальности. Она полетела в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
В Магнитогорске многим жителям взорванного дома приходится жить в старых квартирах
Обновлено в 02:54
Политика
Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа
В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.
Обновлено вчера в 12:55