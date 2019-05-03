Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четвергаИнтерфакс вчера в 03:17

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
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Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов пятницы

Интерфакс03:19

Рубль снижается к доллару и растет к евро

Газета.Ru03:21

Рубль растёт к евро

RT на русском03:07

Нефть потянула рубль вниз

Московский Комсомолец03:37

Курс евро впервые с начала апреля достиг отметки в 73 рубля

Комсомольская правдавчера в 22:54

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финансвчера в 03:18

Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро вырос на 10 коп

Urbc.Ru30 апреля в 07:19
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Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Обновлено в 03:30
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

ВСУ водрузили нацистский флаг под Донецком

Вооружённые бандформирования Украины подняли флаг немецких фашистов над своими позициями в захваченном ВСУ посёлке Марьинка под Донецком, где оккупанты обустроили огневые точки в жилых домах.
Обновлено вчера в 22:33
Футбол

«Барселона» сыграет с «Сельтой» неосновным составом

В 36-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Сельтой» неосновным составом, сообщает Football Espana.
Обновлено в 00:04
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Музыка

Боты атаковали «Евровидение»

Охват антиизраильских ботов оценили в 10 млн пользователей, атакам подверглись Мадонна, представитель Франции на "Евровидении 2019" Билаль Хасани, итальянец Алессандро Махмуд, британец Майкл Рейс, ирландка Сара Мактернан и другие.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт

2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико

Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

В Крыму катавшегося на воздушном шаре ребёнка унесло ветром

Обновлено в 02:55
Футбол

Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Лионеля Месси

Обновлено в 02:37
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing

Обновлено вчера в 14:09
Политика

Бойко раскритиковал Зеленского за слова о границе с Россией

Избранный президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибки своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

В Улан-Удэ загорелось административное здание

Двухэтажное административное здание загорелось на площади 450 квадратных метров в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:09
Гаджеты

Corsair Carbide 175R RGB: корпус для недорогого игрового ПК

Компания Corsair подготовила к выпуску компьютерный корпус Carbide 175R RGB, выполненный в строгом стиле: новинка поступит в продажу по цене около 60 долларов США.
Обновлено в 04:48
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Технологии

Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr

Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

Обновлено вчера в 06:13
Космос

Запуск ракеты с кораблем Dragon и грузом для МКС перенесли на 4 мая

В предыдущий раз запуск Dragon к МКС осуществлялся 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице

Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
Обновлено вчера в 18:05
Футбол

Абрамович не хочет продавать «Челси»

Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.
Обновлено в 03:53
Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Футбол

Молодёжка «Енисея» разгромно победила «Анжи»

Обновлено в 03:01
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Обновлено вчера в 17:32
Общество

На создание комфортной городской среды выделено почти 5 млрд рублей

Почти пять миллиардов рублей выделено регионам в рамках реализации проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Обновлено в 04:46
Политика

В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27
Футбол

УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Кино

Умер актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Умер американский актер Питер Мейхью на 75-м году жизни. Об этом сообщили его родственники на официальной странице актера в Twitter.
Обновлено вчера в 20:34
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