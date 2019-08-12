Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:14

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 58,36 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:02

Курс рубля начал торги вторника снижением к доллару и евро

Интерфакс03:25

Рубль подешевел к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Экономика сегодня03:16

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:19

Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,58 рубля

ТАСС03:09

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне общемирового снижения интереса к риску, включая валюты ЕМ

Финмаркетвчера в 12:37

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:09
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Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Транспорт

Улицы в центре Москвы перекроют 18 августа из-за полумарафона

Обновлено в 02:48
Авто

Changan показал роскошный интерьер нового Changan CS55

Компания Changan рассекретила интерьер обновленного кроссовера CS55.
Обновлено в 00:07
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

Новый способ обмана клиентов банков стал популярен у телефонных мошенников в России.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Все девять погибших и пострадавших в ДТП в Якутии ехали в легковушке

Попавший в ДТП в Якутии грузовик пытался избежать столкновения и даже остановился, видя опасные маневры ехавшей навстречу Toyota, но легковушка все равно врезалась в него, погибли и пострадали находившиеся в ней люди, в том числе несколько юношей и девушек, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по республике.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Томской области затонула баржа с железобетонными плитами

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Экономика

Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям

РБК разбирался, смогут ли БПИФы, сформированные из зарубежных акций, стать альтернативой прямым вложениям в случае введения запрета.
Обновлено в 00:03
Политика

Пушков: США после выхода из ДРСМД упражняются в лицемерии

Соединённые Штаты, которые в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), теперь пытаются найти себе оправдание.
Обновлено в 02:14
Политика

В Крыму ждут переговоров с Киевом по поставке воды из Днепра

В Крыму намерены попросить федеральные власти обратиться к Киеву с предложением пустить на север полуострова воду с реки Днепр, которая берет свое начало в Смоленской области, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:41
Общество

ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций

Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено вчера в 04:07
Здоровье

«Министр лукавит»: беды алтайских медиков так и не были услышаны

Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Максим Талдыкин звонил ему и просил встретиться с врачами в любое время, только это видимо не входило в планы министра.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Здоровье

Около 1,3 тыс. жителей Саратовской области заболели мышиной лихорадкой

Всего с начала мая диагноз подтвердился у 1,3 тыс. пациентов.
Обновлено вчера в 06:09
Теннис

Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено вчера в 21:16
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшую вареную колбасу

Присутствие курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала в составе говорит о том, что это не самая лучшая колбаса.
Обновлено в 03:23
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Наука

Российские ученые нашли способ остановить рак легких

Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе

Пьяный житель Анапы разбил лицо работнице тира. Об этом передает РЕН ТВ со ссылкой на соответствующее видео, снятое камерами наблюдения.
Обновлено вчера в 15:59
Политика

В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму

В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Обновлено 11 августа в 21:39
Финансы

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 раз

За аналогичный период прошлого года банк получил 1,8 млрд руб.
Обновлено в 02:35
Футбол

«Бавария» хочет арендовать Коутиньо бесплатно

Мюнхенская «Бавария» намерена взять в бесплатную аренду бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Sport Bild со ссылкой на Mundo Deportivo.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Общество

В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Общество

Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

«ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы», — говорится в заявлении организации.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за удара молнии

Сегодня, утром 12 августа в Испании Вентальо (автономное сообщество Каталония) от удара молнии сгорело 40 домов на колесах.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика

На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых

Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено вчера в 14:00
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