На открытии торгов в среду, 14 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 11 копеек — до 65,04 рубля.

Рубль продолжает снижаться к доллару и евро

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