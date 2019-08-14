Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском вчера в 03:02

На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 16 копеек — до 65,56 рубля.
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Рубль подешевел к доллару и евро

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Рубль продолжает снижаться к доллару и евро

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Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:24
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Футбол

Матч ФК «Тамбов» — ФК «Краснодар» вновь перенесли

Обновлено в 03:39
Политика

Крым потребовал от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала

Как заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов, Украина не имеет права перекрывать воду, которая поступала в Крым через Северо-Крымский канал, пишет РИА Новости.
Обновлено в 02:30
Футбол

Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия

Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой

Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи.
Обновлено в 02:57
Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на Кубани

В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 13:05
Армия и оружие

СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу

Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании, сообщила газета ABC.
Обновлено в 00:12
Политика

Замглавы МВД Киргизии уволен после задержания Атамбаева

Обновлено вчера в 07:47
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Общество

Россияне стали реже разводиться и меньше жениться

Число регистрация браков в России за первые шесть месяцев 2019 года снизилось на 46 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а разводов — на 64,4 тыс. Об этом сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 22:17
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:47
Армия и оружие

Оборону Крыма укрепила эскадрилья БПЛА «Форпост»

Обновлено в 03:22
Общество

Условия выплаты пособия на детей изменятся

Будут изменены требования к доходу семьи для получения выплат по пособию на детей, на правовом портале уже опубликован официальный документ с данными.
Обновлено в 00:46
Политика

Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством

Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, скрылся от боевиков в убежище.
Обновлено в 01:48
Кино

Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно

Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

ТАСС: ремонт «Лошарика» начнется осенью

Обновлено в 01:59
Экономика

«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта

«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Российский альпинист погиб в горах Киргизии

Обновлено в 02:49
Авто

Acura представит в Монтерее концепт Type S

Японский автопроизводитель анонсировал дебют нового Acura Type S, который будет представлен пока в виде концепта, демонстрирующего дизайн будущих моделей марки.
Обновлено в 00:59
Гаджеты

Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Политика

«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» упал до 28%

Популярность «Единой России» упала до 28% c 31% в 2017 году (доля от всех опрошенных).
Обновлено в 03:38
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено в 00:49
Наука

В Эфиопии нашли высокогорное поселение древниx людей

Исследователи нашли артефакты, которые свидетельствуют о том, что в эпоху палеолита люди проживали в горах Эфиопии.
Обновлено 12 августа в 03:03
Культура

Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе

В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено вчера в 19:08
Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Минобороны Польши собралось вдвое увеличить армию

Обновлено вчера в 19:02
Политика

Меркель подтвердила намерение уйти из политики

Обновлено вчера в 12:35
Музыка

Музыкант Дельфин потерял сознание во время записи песни

Во время работы на звукозаписывающей студии музыкант Андрей Лысиков (Дельфин) начал терять сознание, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 19:58
Футбол

Лопеш может перейти из «Монако» в «Севилью»

Атакующий полузащитник «Монако» Рони Лопеш в скором времени может перейти в «Севилью».
Обновлено 12 августа в 23:57
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