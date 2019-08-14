Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском вчера в 03:02
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 16 копеек — до 65,56 рубля.
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Футбол
Матч ФК «Тамбов» — ФК «Краснодар» вновь перенесли
Обновлено в 03:39
Политика
Крым потребовал от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала
Как заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов, Украина не имеет права перекрывать воду, которая поступала в Крым через Северо-Крымский канал, пишет РИА Новости.
Обновлено в 02:30
Футбол
Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой
Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи.
Обновлено в 02:57
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 13:05
Армия и оружие
СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу
Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании, сообщила газета ABC.
Обновлено в 00:12
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволен после задержания Атамбаева
Обновлено вчера в 07:47
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Россияне стали реже разводиться и меньше жениться
Число регистрация браков в России за первые шесть месяцев 2019 года снизилось на 46 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а разводов — на 64,4 тыс. Об этом сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 22:17
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:47
Армия и оружие
Оборону Крыма укрепила эскадрилья БПЛА «Форпост»
Обновлено в 03:22
Общество
Условия выплаты пособия на детей изменятся
Будут изменены требования к доходу семьи для получения выплат по пособию на детей, на правовом портале уже опубликован официальный документ с данными.
Обновлено в 00:46
Политика
Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством
Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, скрылся от боевиков в убежище.
Обновлено в 01:48
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
ТАСС: ремонт «Лошарика» начнется осенью
Обновлено в 01:59
Экономика
«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта
«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Киргизии
Обновлено в 02:49
Авто
Acura представит в Монтерее концепт Type S
Японский автопроизводитель анонсировал дебют нового Acura Type S, который будет представлен пока в виде концепта, демонстрирующего дизайн будущих моделей марки.
Обновлено в 00:59
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» упал до 28%
Популярность «Единой России» упала до 28% c 31% в 2017 году (доля от всех опрошенных).
Обновлено в 03:38
Наука
В Эфиопии нашли высокогорное поселение древниx людей
Исследователи нашли артефакты, которые свидетельствуют о том, что в эпоху палеолита люди проживали в горах Эфиопии.
Обновлено 12 августа в 03:03
Культура
Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе
В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Минобороны Польши собралось вдвое увеличить армию
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики
Обновлено вчера в 12:35
Музыка
Музыкант Дельфин потерял сознание во время записи песни
Во время работы на звукозаписывающей студии музыкант Андрей Лысиков (Дельфин) начал терять сознание, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 19:58
Футбол
Лопеш может перейти из «Монако» в «Севилью»
Атакующий полузащитник «Монако» Рони Лопеш в скором времени может перейти в «Севилью».
Обновлено 12 августа в 23:57