Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском вчера в 03:02
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 16 копеек — до 65,56 рубля.
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Авто
Концепт Acura Type S предсказал облик следующего седана TLX
Обновлено в 05:02
Политика
«Единая Россия» удалила с сайта биографию Беглова
«Единая Россия» удалила со своего сайта страницу с биографией кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова, после того как на дебатах он назвал себя беспартийным.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская показала себя в купальнике
65-летняя артистка отметила, что только один месяц в году может отказаться от услуг визажиста и стилиста.
Обновлено в 04:38
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый Спас
Сегодня, 14 августа, в России отмечают православный праздник Медовый Спас.
Обновлено в 00:48
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия смогла оторваться от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после победы «Краснодара» над «Порту» (3:2) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Обновлено в 04:58
Автоспорт
Албон рассказал, как ему помог Квят в начале сезона
Обновлено в 02:10
Происшествия
ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя
В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.
Обновлено в 05:10
Технологии
Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения
Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Восьмилетний мальчик утонул в пожарном резервуаре в Карелии
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка в Карелии. Восьмилетний мальчик провалился в пожарный резервуар и утонул.
Обновлено в 04:46
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Общество
В России снизилось количество зарегистрированных браков
Количество регистраций браков в ЗАГСе за первую половину 2019 года снизилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Обвиняемый в попытке угона самолета житель Югры признал вину
Житель Ханты-Мансийского автономного округа Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона самолета, на судебном заседании в среду признал свою вину и раскаялся в содеянном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:31
Политика
Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы
Мосгорсуд постановил зарегистрировать члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы, следует из карточки дела на сайте суда.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Трутнев решил наказать Росрыболовство за невыполнение поручения Путина
В отношении руководства Росрыболовства, которое не выполнило поручение президента о строительстве краболовного флота, необходимо принять меры.
Обновлено в 04:25
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила существование, присоединившись к новообразованной церковной структуре - Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 05:33
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Политика
Украина хочет создать режимный морской район вокруг Крыма
В издании указывают на то, что при реализации инициативы, в акватории Черного и Азовского моря возникнет небезопасная обстановка, поскольку повышается риск столкновения судов.
Обновлено вчера в 13:13
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Белоруссию беспокоит наступательный характер учений НАТО
Белоконев отметил, что акцент основных мероприятий подготовки войск смещается от от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным, что не может не беспокоить белорусское руководство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:05
Баскетбол
Прохоров продаст «Бруклин» за рекордные 2,35 миллиарда долларов
Общая сумма сделки составит 2,35 миллиарда долларов.
Обновлено в 04:21
Футбол
Илья Геркус: «„Спартак“ своей игрой в Грозном дал очередную надежду своим болельщикам на выздоровление»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Instagram подвел итоги 5 стартовых туров РПЛ.
Обновлено в 04:13
Политика
Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
Обновлено вчера в 21:15
Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах ноутбуки MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 2015 – 2017 годов после того, как «яблочная» компания заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах, пишет издание The Hill.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора
Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
Обновлено 12 августа в 08:42
Футбол
Баста пригласил Глушакова в СКА
Обновлено в 03:14
Здоровье
Дагестанские хирурги поставят рекорд по числу операций в день
Обновлено вчера в 13:16