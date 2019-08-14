На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 16 копеек — до 65,56 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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