Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском вчера в 03:02
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 16 копеек — до 65,56 рубля.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Под Лугой водитель иномарки сбил двух женщин с грудными детьми
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, водитель иномарки, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин.
Обновлено в 14:22
Авто
Kia распространила первые фотографии нового Kia Mohave
Пока компания Kia распространила первые фотографии экстерьера нового Kia Mohave.
Обновлено в 07:26
Футбол
СМИ: Михайличенко возглавит киевское «Динамо»
Согласно информации источника, новым наставником киевского "Динамо" станет Алексей Михайличенко, экс-тренер сборной Украины.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Мужчину, напавшего на сотрудницу тира в Анапе, нашли
Напомним, что поздно вечером 11 августа в тире агрессивный мужчина учинил разгром и швырнул в лицо сотруднице заведения винтовку за то, что та отказалась дать ему пострелять.
Обновлено в 04:39
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:08
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде, проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Политика
Совбез России обвинил США в нечестной борьбе на IT-рынке
США ведут нечестную борьбу на мировом IT-рынке, действуя под предлогом обеспечения кибербезопасности.
Обновлено в 10:46
Авто
В Сети появились фото GT-версии кроссовера Skoda Kamiq
Предсерийный автомобиль заметили всего через два месяца после дебюта концепта Китайским фотошпионам удалось заснять предсерийный кроссовер Skoda Kamiq в «заряженой» версии GT.
Обновлено в 09:38
Экономика
Угроза рецессии в Германии растет
Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам
Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Происшествия
На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр
Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
Обновлено в 11:30
Авто
BMW показала гибридный BMW 330e
Новинка получила гибридную силовую установку с отдачей в 292 л.с. Актуальное поколение BMW 3-Series было презентовано год назад, а теперь баварская марка готовится к новой премьере – гибридной версии модели BMW 330e.
Обновлено в 03:08
Космос
Тульские пряники отправят в космос
Партия пряников была отправлена в Москву для подготовки и последующей отправки специальным бортом на космодром Байконур.
Обновлено в 13:32
Общество
Льготы для потерявших родителей абитуриентов могут ввести в РФ
Российское министерство просвещения подготовило проект закона, по которому совершеннолетние школьники и абитуриенты колледжей и профучилищ могут рассчитывать на те же льготы, что и дети-сироты.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Сотрудник ФБК заявил об изъятии личных 2 млн рублей при обыске
Пресс-секретарь ФОнда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что у одного из сотрудников при обыске следователи изъяли 2,3 млн рублей, которые находились в его квартире после продажи недвижимости в Подмосковье.
Обновлено в 13:54
Политика
Орешкин оценил выход США из ВТО
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено в 13:37
Энергетика
Нефть Brent подешевела более чем на 5%
Нефть марки Brent в среду упала в цене более чем на 5% на фоне внезапного роста запасов сырья в США.
Обновлено в 13:40
Политика
Представитель РФ ответил на слова постпреда Британии в ООН о Крыме
Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено в 13:20
Футбол
Больше не чемпионы. «Реал» бесится с жиру
«Реал» показательно нарывается Суперкомпьютер высчитал, что у «Мадрида» есть шансы на победу в Лиге чемпионов.
Обновлено в 08:30
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:58