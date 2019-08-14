Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском вчера в 03:02
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 16 копеек — до 65,56 рубля.
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Футбол
«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»
Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Религия
Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком
Обновлено в 01:15
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Жара не вернется в Москву до конца лета
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Политика
Правительство Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко
Действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.
Обновлено в 03:28
Политика
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Напавших на прохожего подростков задержали в Петербурге
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro представят в Европе 20 августа
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
В Абхазии сегодня чтят память начала войны с Грузией 1992 — 1993 годов
Обновлено в 03:37
Общество
В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.
Обновлено вчера в 08:28
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высмеяла слухи о своем расставании с мужем
Кроме того, Омаров выставил на продажу свой автомобиль, который он много лет водил, будучи в браке с Бородиной.
Обновлено в 03:29
Интернет
Facebook признался в прослушке голосовых сообщений пользователей
Facebook нанимала сотни подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей своих сервисов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Обновлено в 02:35
Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах ноутбуки MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 2015 – 2017 годов после того, как «яблочная» компания заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах, пишет издание The Hill.
Обновлено в 00:49
Общество
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Алена Свиридова показала редкий снимок со старшим сыном Василием
Подписчики Алены Свиридовой отметили, что певица и ее старший сын Василий очень похожи.
Обновлено вчера в 02:27
Происшествия
Сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея
Обновлено вчера в 00:53
Теннис
Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати
Обновлено вчера в 19:51
Футбол
Матч ФК «Тамбов» — ФК «Краснодар» вновь перенесли
Обновлено в 03:39
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае
В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний. Ещё шесть человек получили ранения.
Обновлено вчера в 11:47
Киберспорт
THQ Nordic купила авторов Darksiders III, а Volition работает над новой Saints Row
Обновлено в 02:33
Недвижимость
Москва вошла в десятку европейских городов по объему коворкингов
Средняя площадь гибкого офисного пространства в Москве, по данным CBRE, составляет порядка 1,6 тыс. кв. м. К началу 2020 года в столице планируется открыть еще около десяти ковокрингов (35 тыс. кв. м).
Обновлено в 00:51
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Энергетика
Приемный терминал для «Турецкого потока» построен на 95%
Обновлено в 04:06