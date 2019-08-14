Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском вчера в 03:02

На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 16 копеек — до 65,56 рубля.
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Рубль подешевел к доллару и евро

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Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.
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Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
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Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro представят в Европе 20 августа

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В Абхазии сегодня чтят память начала войны с Грузией 1992 — 1993 годов

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В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском

Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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Интернет

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Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
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В США запретили провозить в самолетах ноутбуки MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 2015 – 2017 годов после того, как «яблочная» компания заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах, пишет издание The Hill.
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Общество

В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе

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Алена Свиридова показала редкий снимок со старшим сыном Василием

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Обновлено вчера в 02:27
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Сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея

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Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян

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Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний. Ещё шесть человек получили ранения.
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Средняя площадь гибкого офисного пространства в Москве, по данным CBRE, составляет порядка 1,6 тыс. кв. м. К началу 2020 года в столице планируется открыть еще около десяти ковокрингов (35 тыс. кв. м).
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Энергетика

Приемный терминал для «Турецкого потока» построен на 95%

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Как работают Яндекс.Новости?
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