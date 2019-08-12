Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском 03:02

На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 16 копеек — до 65,56 рубля.
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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:02

Курс рубля начал торги вторника снижением к доллару и евро

Интерфакс03:25

Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро

Росбалт04:20

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:25

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:19

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне общемирового снижения интереса к риску, включая валюты ЕМ

Финмаркетвчера в 12:37

Курс доллара снизился до 65,25 рубля

ТАССвчера в 03:04
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:01, Вашингтон
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Обновлено в 10:08
Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
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Демонстранты отказались покидать аэропорт Гонконга

В Гонконге продолжаются антиправительственные митинги. Четвертый день подряд демонстранты осаждают международный аэропорт.
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Политика

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИД.
Обновлено в 12:40
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено 11 августа в 22:07
Политика

Кремль осудил жестокость полиции на митингах

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Политика

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Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

Турция ждет от США отступления в Сирии

Для понимания как именно происходит наступление САА есть очень хороший репортаж о наступлении сирийской арабской армии (с первой линии), который сделали журналисты "Анна-Ньюс": Что интересно, турецкие "миротворцы" и официальная Анкара в районе северной Хамы и Идлиба никак не реагирует на происходящие события, как, собственно и американцы (что особенно показательно!).
Обновлено в 07:44
Общество

Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:13
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Политика

Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Политика

Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма

Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
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Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия

Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском отменены

Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском, из-за которых е два не началась эвакуация жителей поселка Ненокса, отменены.
Обновлено в 12:30
Общество

Названы 10 самых востребованных профессий в России

ВНИИ труда Минтруда России провел опрос, в ходе которого определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

СК проверит инцидент с нелегальной перевозкой детей в Челябинск

Обновлено в 08:36
Политика

Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании

Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.
Обновлено в 08:23
Политика

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
Политика

CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке

В расследовании, которое длилось более месяца, утверждается, что близкий к Путину бизнесмен в обмен на «щедрые льготы на разведку алмазов и золота в богатой минеральными ресурсами» Центральноафриканской республике занимается финансированием частной военной компании и военных инструкторов.
Обновлено в 11:58
Гаджеты

Фитнес-браслет Honor Band 5 выпущен в России

Обновлено в 12:07
Происшествия

Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировали

Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Туапсинском районе Кубани горит лес: рядом – две базы отдыха

В ГУ МЧС уточнили, что в районе пожара расположено две базы отдыха, однако угрозы распространения огня нет.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем

Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Общество

В России изменят правила выплаты детских пособий

В России изменят правила выплаты детских пособий — помощь смогут получать семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов, а деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится три года.
Обновлено в 10:09
Авто

Nissan уменьшил цены на кроссоверы Terrano, Qashqai и X-Trail

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Наука

Эволюция вынудила гаичек принюхиваться к половым партнерам

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Обновлено в 11:49
Общество

Число пожаров на территории заповедников России увеличилось до 11

Обновлено в 10:19
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