Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском 03:05

На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:22

Рубль обвалился к доллару и евро

Московский Комсомолец03:28

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:05

Рубль снижается к доллару и евро в начале дня

ПРАЙМ03:08

Рубль в начале торгов проиграл и доллару, и евро

Росбалт03:54

Курс рубля снижается в начале торгов

Банки.ру03:27

Рубль с утра значительно теряет к доллару и евро

Интересант03:19
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Армия и оружие

Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 06:12
Политика

В Кремле назвали протесты в Грузии провокацией

В Кремле прокомментировали антироссийские протесты в Тбилиси: манифестанты выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и даже пытались штурмовать парламент.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова снова пожаловалась на тяжелую жизнь балерины

Анастасия Волочкова в очередной раз пожаловалась на тяжелую жизнь балерины и тернистый путь к успеху.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Политика

Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Единоборства

Поветкин проведёт бой 12 июля в Саудовской Аравии

Как сообщает промоутерская компания World of Boxing Promotions, россиянин выйдет на ринг 12 июля в Саудовской Аравии на турнире в Джидде.
Обновлено в 06:30
Политика

Путин назвал трагедией президентство Зеленского

Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Политика

Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси

Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Политика

Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду

Печерский районный суд Киева разрешил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Верховную раду, которые назначены на 21 июля.
Обновлено в 03:57
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства»

Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Обновлено в 07:09
Наука

Ранние бургундские кельты предпочитали импортное вино

Древние кельты были не только большими любителями алкоголя, но и своеобразными гурманами в его питии.
Обновлено вчера в 08:20
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Транспорт

«Красную» ветку метро Москвы продлят до деревни Потапово к 2023 году

Обновлено в 05:14
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика

Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР

Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Армия и оружие

США начнут закупку новых фрегатов

Военно-морские силы США в ближайшее время начнут закупку фрегатов, оснащенных управляемым ракетным вооружением.
Обновлено в 02:24
Транспорт

ЦОДД предупредил о вечерних пробках в Москве

В столичном Центре организации дорожного движения напомнили о пятничных пробках и посоветовали водителям, зависящим от жары, не садиться за руль.
Обновлено в 07:08
Кино

Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной

Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
Обновлено вчера в 02:51
Армия и оружие

В Румынии американские военные перепутали место проведения маневров

Американские военные перепутали место проведения маневров и в полной амуниции с оружием и на боевых машинах вторглись в сельхозугодья.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Бетонная плита упала на трехлетнего ребенка в Челябинской области

Обновлено в 01:29
Культура

Эскиз памятника Гранину выбрали в Петербурге

Как сообщалось, всего на конкурс эскизов памятника Гранину были представлены 23 работы скульпторов и авторских коллективов из Санкт-Петербурга и Москвы.
Обновлено в 06:29
Авто

Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power

Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

В Дагестане три газеты выступили в защиту арестованного журналиста

Три дагестанские газеты «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» сегодня вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Гаджеты

Google отказалась от выпуска планшетов

Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.
Обновлено в 03:09
Как работают Яндекс.Новости?
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