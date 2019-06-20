Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском 03:05
На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
Армия и оружие
Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 06:12
Политика
В Кремле назвали протесты в Грузии провокацией
В Кремле прокомментировали антироссийские протесты в Тбилиси: манифестанты выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и даже пытались штурмовать парламент.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова снова пожаловалась на тяжелую жизнь балерины
Анастасия Волочкова в очередной раз пожаловалась на тяжелую жизнь балерины и тернистый путь к успеху.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Политика
Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе
Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Единоборства
Поветкин проведёт бой 12 июля в Саудовской Аравии
Как сообщает промоутерская компания World of Boxing Promotions, россиянин выйдет на ринг 12 июля в Саудовской Аравии на турнире в Джидде.
Обновлено в 06:30
Политика
Путин назвал трагедией президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Политика
Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси
Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Политика
Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду
Печерский районный суд Киева разрешил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Верховную раду, которые назначены на 21 июля.
Обновлено в 03:57
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства»
Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Обновлено в 07:09
Наука
Ранние бургундские кельты предпочитали импортное вино
Древние кельты были не только большими любителями алкоголя, но и своеобразными гурманами в его питии.
Обновлено вчера в 08:20
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика
Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР
Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
США начнут закупку новых фрегатов
Военно-морские силы США в ближайшее время начнут закупку фрегатов, оснащенных управляемым ракетным вооружением.
Обновлено в 02:24
Транспорт
ЦОДД предупредил о вечерних пробках в Москве
В столичном Центре организации дорожного движения напомнили о пятничных пробках и посоветовали водителям, зависящим от жары, не садиться за руль.
Обновлено в 07:08
Кино
Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной
Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
Обновлено вчера в 02:51
Армия и оружие
В Румынии американские военные перепутали место проведения маневров
Американские военные перепутали место проведения маневров и в полной амуниции с оружием и на боевых машинах вторглись в сельхозугодья.
Обновлено в 00:58
Культура
Эскиз памятника Гранину выбрали в Петербурге
Как сообщалось, всего на конкурс эскизов памятника Гранину были представлены 23 работы скульпторов и авторских коллективов из Санкт-Петербурга и Москвы.
Обновлено в 06:29
Авто
Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Дагестане три газеты выступили в защиту арестованного журналиста
Три дагестанские газеты «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» сегодня вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве
Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Гаджеты
Google отказалась от выпуска планшетов
Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.
Обновлено в 03:09