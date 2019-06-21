Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском 03:05
На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:21, Вашингтон
Авто
Выявлено уникальное свойство Lada Granta
Обновлено в 12:12
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
NYT: Трамп решился на военный удар по Ирану, но потом передумал
СМИ узнали о решении американского президента Дональда Трампа о нанесении военных ударов по Ирану.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Путин запретил авиаперелеты в Грузию
Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:29
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Общество
Фермер из ЮАР изучил в Бурятии возможность для работы и жизни
На минувшей неделе в Бурятию приезжал представитель крупнейшей и старейшей фермерской ассоциации из ЮАР «Трансвааль» Иоханн Дю Туа, чтобы узнать, можно ли в республике жить и работать в сельском хозяйстве.
Обновлено в 19:15
Футбол
Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских наций
Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:32
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено в 16:43
Политика
Бюджетников Петербурга уличили в фальсификации подписей за Беглова
Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 12:39
Авто
В «Сколково» может появиться партнерский центр АВТОВАЗа
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Беременная Миранда Керр подчеркнула фигуру розовым мини-платьем
Для вечеринки Керр выбрала ярко-розовое мини-платье, чем еще больше подчеркнула свое интересное положение.
Обновлено в 13:26
Политика
Соловьев вырезал из эфира слова Кургиняна с критикой пенсионной реформы
Высказывание политолога, лидера общественного движения «Суть времени» о пенсионной реформе вырезали из телевизионного эфира передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 20 июня на канале «Россия-1».
Обновлено в 06:54
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Обновлено в 13:28
Кино
Первый канал перенес премьеру документального фильма о Чернобыле
В пресс-службе Первого канала сообщили, что для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала большего времени, чем планировалось ранее.
Обновлено в 18:50
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала о Николае II
Обновлено в 10:51
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список
Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено в 04:00
Общество
Скандальный «Дом-утюг» рядом с мэрией Владимира могут открыть уже в этом году
В октябре 2017 года мэрия Владимира выставила на торги проект отделки своих пяти этажей «Дома-утюга».
Обновлено в 04:57
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Культура
Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова
Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Экономика
S&P: кредитоспособность «Уралсиба» и НФК остается без изменений после смерти мажоритарного акционера
Недавняя смерть мажоритарного акционера банка «Уралсиб» («В/В» со «стабильным» прогнозом) и банка «Национальная Факторинговая Компания» («В/В» со «стабильным» прогнозом) Владимира Когана не повлияет на кредитоспособность этих финансовых организаций.
Обновлено в 14:59
Здоровье
Минздрав назвал самые летальные виды рака в России
Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) зафиксирован при раке поджелудочной железы – 39,9%. От рака печени и внутрипечёночных протоков умирают 38,4% пациентов.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Хоккей
Драфт новичков НХЛ состоится следующей ночью в Ванкувере
Обновлено вчера в 23:14
Авто
Продажи кроссоверов SsangYong в РФ окончательно прекращены
Обновлено в 06:27