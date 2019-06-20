Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском 03:05
На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль в начале дня уверенно растет к доллару и корректируется «в минус» к евро
Интересантвчера в 03:24
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Здоровье
Медики рассказали, как определить рак легких по ногтям и пальцам
Британские медики рассказали, что пальцы ног и рук могут свидетельствовать о развитии рака легких.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах
Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, почему редко публикует фото сына
Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с популярной певицей Жанной Фриске. В 2013 году у пары родился сын Платон.
Обновлено в 11:42
Хоккей
ЦСКА и «Спартак» перейдут на хоккейные площадки меньшего размера
Московские клубы Континентальной хоккейной лиги ЦСКА и «Спартак» намерены со следующего сезона проводить матчи на площадках «финского» размера.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной
Избранницей 50-летнего Джастина Портмана стала актриса Морган Снайдер. Женщина находится на последних сроках беременности.
Обновлено в 09:51
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Политика
Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах
Борьба с коррупцией в России будет вестись жестко и гласно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Лукашенко заявил, что Путин планирует в конце июня приехать в Минск
Президент России Владимир Путин планирует приехать на церемонию закрытия II Европейских игр, которая состоится в Минске 30 июня.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Футбол
Защитник «Ливерпуля» может перейти в «Зенит»
«Зенит» рассматривает усиление позиции левого защитника в качестве испанского латераля Альберто Морено, который скоро покинет «Ливерпуль» и станет свободным агентом.
Обновлено в 13:05
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Автоконцерн Ford выставит закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 07:20
Политика
США потребовали провести заседание Совбеза ООН по Ирану
Соединенные Штаты обратились в ООН с просьбой провести заседание Совета Безопасности по ситуации вокруг Ирана.
Обновлено в 11:12
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Политика
Воздержаться от поездок в Грузию рекомендовал россиянам МИД РФ
Дипломаты рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Грузию.
Обновлено в 12:14
Авто
Audi TT оставит имя своёму преемнику
Как сообщает портал Autoblog.nl со ссылкой на интервью генерального директора марки Брэма Шота, компания сохранит имя «TT» для другого спорткара.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
Трамп в последний момент отменил удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп разрешил нанести удар по Ирану в качестве ответной реакции на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник.
Обновлено в 09:10
Общество
Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление
Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Авто
Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены
На российском автомобильном рынке завершились продажи кроссоверов марки SsangYong.
Обновлено в 06:52
Экономика
В Госдуме поддержали выделение денег на адвокатов для россиян в США
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять поправку, согласно которой на оплату юристов, защищающих в суде арестованных за границей россиян, выделят 122 млн рублей.
Обновлено в 10:45
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11