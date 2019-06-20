Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском 03:05
На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль в начале дня уверенно растет к доллару и корректируется «в минус» к евро
Интересантвчера в 03:24
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Политика
Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии
Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»
МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Авто
Опубликован список самых надежных марок автомобилей
Обновлено в 07:05
Политика
Началась «прямая линия» с Путиным
В четверг, 20 июня, около полудня был дан старт ежегодной "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 05:10
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Политика
В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей
Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев: «Хочу, чтобы сын жил спокойно»
Ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона от безвременно ушедшей четыре года назад Жанны Фриске.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде
Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Политика
Ростуризм рекомендовал туроператорам прекратить продажу туров в Грузию
Ростуризм рекомендует туроператорам отказаться от продажи туров в Грузию, пока там не нормализируется обстановка, говорится в сообщении на сайте федеральное агентство по туризму.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Казахстане разбился самолет Ан-2, погиб российский пилот
20 июня в Акмолинской области Казахстана потерпел крушение самолет Ан-2, выполнявший химическую обработку полей.
Обновлено в 11:13
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе
Обновлено в 12:47
Общество
Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова
6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Петербурге завели дело на мать, бросившую детей в квартире
Полиция Петербурга расследует уголовное дело в отношении матери, которая не исполняет свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.
Обновлено в 11:49
Футбол
Защитник «Ливерпуля» может перейти в «Зенит»
«Зенит» рассматривает усиление позиции левого защитника в качестве испанского латераля Альберто Морено, который скоро покинет «Ливерпуль» и станет свободным агентом.
Обновлено в 13:05
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Экономика
Медведев рассказал о потерях мировой экономики от кибератак
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об ущербе, который наносят мировой экономике кибератаки.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе
На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Спорт
Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Минобороны Турции: покупка С-400 не означает отдаление Анкары от НАТО
Покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 не означает отдаление Анкары от Североатлантического альянса, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар 21 июня в эфире телеканала Haberturk.
Обновлено в 05:13
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Автоспорт
Стюарды вновь обсудят «дело Феттеля»
В Ferrari направили в FIA запрос о пересмотре решения стюардов Гран При Канады по поводу штрафа Себастьяна Феттеля, лишившего его победы в гонке.
Обновлено 18 июня в 09:59