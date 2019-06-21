Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском 03:05
На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:48, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану
После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Политика
В МИД России прокомментировали беспорядки в Тбилиси
Радикально настроенная оппозиция Грузии специально использовала визит делегации РФ на Межпарламентскую ассамблею православия для проведения беспорядков.
Обновлено в 03:47
Общество
Ижевск стал городом с самыми дешёвыми ценами платьев на выпускной
Самые дорогие наряды продают в Воронеже Аналитики портала "Авито" изучили спрос и предложение на выпускные платья в России.
Обновлено в 01:56
Гаджеты
Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
Обновлено в 01:37
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
Чех вернулся в «Челси» на должность советника
Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих".
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на тяжкую долю балерины. Подписчики ее осадили
В описании к фотографии Волочкова излила душу подписчикам, жалуясь на тяжкую долю балерин и на то, что за свой успех ей пришлось дорого заплатить «не деньгами, а большим».
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле
Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Театры
Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета
Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Политика
В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси
К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Обновлено в 03:51
Политика
Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников
Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
КС Украины признал законным решение Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, — заявил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
В Челябинске BMW протаранил несколько машин на парковке
В Челябинске молодой человек на BMW 5-серии устроил массовое ДТП.
Обновлено в 00:16
Гаджеты
Google отказалась от выпуска планшетов
Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублей
В Петербурге за посредничество в передаче взятки арестован оперативный сотрудник ФСБ Кирилл Либен.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве
Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки
В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03
Авто
Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о даре своей «особенной» дочери
У Ирины Хакамады есть 21-летняя дочь Мария.
Обновлено в 03:52
Общество
Мэрия Екатеринбурга устроила опрос о необходимости второй ветки метро
Администрация Екатеринбурга организовала опрос, чтобы выяснить, нужна ли горожанам вторая ветка метро.
Обновлено в 04:18
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23