Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском 03:05

На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль в начале торгов проиграл и доллару, и евро

Росбалт03:54

Рубль снизился к доллару и евро после сильного роста накануне

Интерфакс03:29

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:05

Рубль снижается к доллару и евро в начале дня

ПРАЙМ03:08

Доллар стабилен в паре с евро

Финмаркет02:28

Курс рубля снижается в начале торгов

Банки.ру03:27

Курс доллара: с рублем произошла невероятная метаморфоза

Expert.ru00:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:48, Вашингтон
Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану

После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Политика

В МИД России прокомментировали беспорядки в Тбилиси

Радикально настроенная оппозиция Грузии специально использовала визит делегации РФ на Межпарламентскую ассамблею православия для проведения беспорядков.
Обновлено в 03:47
Общество

Ижевск стал городом с самыми дешёвыми ценами платьев на выпускной

Самые дорогие наряды продают в Воронеже Аналитики портала "Авито" изучили спрос и предложение на выпускные платья в России.
Обновлено в 01:56
Гаджеты

Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
Обновлено в 01:37
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол

Чех вернулся в «Челси» на должность советника

Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих".
Обновлено в 05:07
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась на тяжкую долю балерины. Подписчики ее осадили

В описании к фотографии Волочкова излила душу подписчикам, жалуясь на тяжкую долю балерин и на то, что за свой успех ей пришлось дорого заплатить «не деньгами, а большим».
Обновлено в 05:18
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле

Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Здоровье

Британка «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

Обновлено в 03:45
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Театры

Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета

Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Политика

В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси

К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Обновлено в 03:51
Политика

Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников

Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.
Обновлено вчера в 07:21
Политика

КС Украины признал законным решение Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, — заявил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 09:15
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

В Челябинске BMW протаранил несколько машин на парковке

В Челябинске молодой человек на BMW 5-серии устроил массовое ДТП.
Обновлено в 00:16
Гаджеты

Google отказалась от выпуска планшетов

Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублей

В Петербурге за посредничество в передаче взятки арестован оперативный сотрудник ФСБ Кирилл Либен.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании

Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки

В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03
Авто

Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены

Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Ирина Хакамада рассказала о даре своей «особенной» дочери

У Ирины Хакамады есть 21-летняя дочь Мария.
Обновлено в 03:52
Общество

Мэрия Екатеринбурга устроила опрос о необходимости второй ветки метро

Администрация Екатеринбурга организовала опрос, чтобы выяснить, нужна ли горожанам вторая ветка метро.
Обновлено в 04:18
Кино

В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное