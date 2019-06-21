Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском 03:05
На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 08:53, Вашингтон
Политика
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов отреагировал на протесты в Грузии
В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия кресло спикера грузинского законодательного органа занял её президент, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который обратился к собравшимся на русском языке.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Политика
«ДНР, вперед»: ирландцам запретили въезд на Украину
На Украине пограничники не пустили в страну двух ирландцев, которые начали кричать в киевском аэропорту "ДНР, вперед".
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Экс-супруг Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной
Новой возлюбленной британского аристократа стала актриса Морган Снайдер. А несколько минут назад Джастин объявил, что они поженились.
Обновлено в 06:02
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Транспорт
ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару
Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:02
Авто
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Политика
Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.
Обновлено в 08:16
Автоспорт
Мекис: У Ferrari есть доказательства невиновности Феттеля
Сегодня на трассе Поль-Рикар рассматривается запрос Ferrari на пересмотр решения стюардов Гран При Канады, оштрафовавших Себастьяна Феттеля.
Обновлено в 08:39
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Путешествия
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
Число украинских туристов, следующих в Крым, заметно увеличилось с наступлением летнего курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
Обновлено в 04:01
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.
Обновлено в 05:25
Общество
Следственный комитет удалил законопроект о статьях за врачебные ошибки
Следственный комитет удалил с портала проектов нормативных правовых актов законопроект, который вводит в Уголовный кодекс РФ отдельные статьи за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:01
Наука
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Автоспорт
Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» McLaren
Резервный пилот команды «Формулы-1» Renault Сергей Сироткин занял аналогичное место в McLaren.
Обновлено в 06:08
Политика
Депутат, организовавший заседание МАП в Тбилиси, отказался от мандата
Волнения в Тбилиси начались после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым на заседании МАП.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Избитых и измученных матерью детей госпитализировали в Петербурге
Двух измученных мальчиков доставили в одну из петербургских детских больниц, сообщает 78.ru.
Обновлено в 07:45
Экономика
«Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года
ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году.
Обновлено в 08:37
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Трамп предупредил Иран об ударе
По словам источников, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Германии задержали мужчину, который угрожал устроить взрыв в Берлине
Полиция немецкого города Оснабрюк в земле Нижняя Саксония в среду задержала мужчину, который угрожал подорвать себя в Берлине, сообщила телерадиокомпания RBB со ссылкой на министра внутренних дел земли Бориса Писториуса.
Обновлено в 05:47
Политика
Оштрафованный за оскорбление Путина россиянин пожаловался в ЕСПЧ
Картыжев пожаловался в Страсбург, что российские суды не пытались установить баланс между правом заявителя на свободное выражение мнения по общественно значимым вопросам и необходимостью защиты репутации Путина.
Обновлено в 02:14
Футбол
Мальфатти: Глушаков и Комбаров получили от футбола больше заслуженного
Экс-тренер московского "Спартака" Аттила Мальфатти прокомментировал уход капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова и защитника столичной команды Дмитрия Комбарова, передает Sport24.
Обновлено в 08:12
Политика
«Не в компетенции президента»: Зеленский рассмотрел петицию об увольнении Авакова
В считанные дни петиция №22/057092-эп «О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности Министра внутренних дел Украины А.Б. Авакова» набрала более 28 тыс. голосов при 25 тыс. необходимых.
Обновлено в 07:17
Футбол
«Барселона» предложила за Неймара €100 млн и Коутиньо
По информации издания, стартовое предложение «Барселоны» составило €100 млн и полузащитник Филиппе Коутиньо.
Обновлено в 08:25