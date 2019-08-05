Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговПРАЙМ вчера в 03:07
Курс рубля в начале первых торгов недели снижается к доллару и евро на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника растет на 14 копеек – 65,41 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 72,7 рубля.
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Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек
Обновлено в 00:18
Политика
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Культура
Композитор «Симпсонов» обвинил авторов сериала в дискриминации
Композитор «Симпсонов» Альф Клаузен обвинил авторов проекта и телеканал Fox, на котором мультсериал выходит, в дискриминации по возрастному признаку.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Пожар на военном складе под Ачинском полностью потушен
Напомним, пожар и последующая детонация боеприпасов на военном складе под Ачинском произошли накануне вечером.
Обновлено в 04:18
Политика
Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.
Обновлено в 03:57
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Кино
Энди Серкис поставит продолжение «Венома»
Обновлено в 02:40
Политика
Китай перестал покупать у США сельхозпродукцию
В ответ на очередной виток «торговой войны» Вашингтона с Пекином китайские государственные компании полностью прекратили покупать сельскохозяйственную продукцию из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 19:28
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк до 30 сентября снизил ставки для потребительских кредитов, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 03:38
Футбол
Болельщики «Сан-Паулу» горячо встретили Алвеса
Обновлено в 02:40
Политика
Порошенко стал фигурантом дела из-за поездки на Мальдивы
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного дела. На этот раз политика подозревают в подделке документов.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс предстала на видео в костюме БДСМ
Популярная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс предстала на видео в костюме БДСМ.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Власти окажут помощь семье погибшей чемпионки мира по кикбоксингу
Власти Кабардино-Балкарии окажут необходимую помощь семье чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой, которая утонула во время шторма в Севастополе, пытаясь спасти свою подругу, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя республики.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Бавария» интересуется вингером «Аякса» Зиешем
Вингер «Аякса» Хаким Зиеш привлек внимание «Баварии».
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
В Саратове вновь зафиксирована волна «мышиной лихорадки»
Напомним, что с мая 2019 года в Саратовской области была зафиксирована рекордная волна заболеваний ГЛПС.
Обновлено в 04:34
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Технологии
Структура ФСБ получила право инициировать блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ) вошел в число компетентных организаций при Координационном центре доменов .RU/.РФ, что дает ему возможность инициировать блокировку сайтов, нарушивших законодательство РФ, говорится в сообщении Координационном центре доменов.
Обновлено в 03:38
Транспорт
Власти Грузии временно закроют дорогу к границе с Россией
Передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по магистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс с 7 по 9 августа временно будет ограничено из-за ремонта асфальтного покрытия в одном из тоннелей.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Опубликовано видео из разрушенного села под Ачинском
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Ленобласти похитили директора детского сада
Полиция Всеволожского района проверяет информацию о том, что в поселке Янино мужчина похитил свою бывшую сожительницу.
Обновлено в 04:41
Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 01:48
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Футбол
Черчесов высказался о перспективах Чалова в сборной
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может играть ещё и в молодёжной команде, а пока на его месте выступает Артём Дзюба.
Обновлено в 02:19