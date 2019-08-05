Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговПРАЙМ вчера в 03:07
Курс рубля в начале первых торгов недели снижается к доллару и евро на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника растет на 14 копеек – 65,41 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 72,7 рубля.
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Финансы
В Пекине оценили решение США признать Китай валютным манипулятором
Решение Вашингтона признать Китай "валютным манипулятором" приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики, говорится в официальном заявлении Народного банка КНР.
Обновлено в 03:55
Политика
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Происшествия
После ЧП под Ачинском проходит заседание штаба, прибыл губернатор
Губернатор Красноярского края Александр Усс прибыл в Ачинск. Под Ачинском 5 августа произошли взрывы в военной части.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
Обновлено в 03:12
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
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Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол
АЗ попрощался с Тилом, который перешел в «Спартак»
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору дыни
Обновлено в 01:58
Общество
Более 150 авиарейсов отменено в Японии из-за тайфуна «Франциско»
Тайфун движется со стороны тихого океана по направлению к Корейскому полуострову. Ожидается, что он покинет территорию Японии этим вечером.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Видео: горящие склады боеприпасов в Ачинске показали с воздуха
Саперы из Москвы прибудут для разминирования горящего склада боеприпасов в Красноярском крае.
Обновлено в 03:07
Происшествия
На свадьбе в Азербайджане отравились 89 человек
Обновлено в 04:27
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Модернизированные истребители «Супер Сухой» поступят в ВКС России
На вооружение Воздушно-космических сил России поступят модернизированные истребители «Супер Сухой».
Обновлено в 04:17
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Общество
В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Госслужащие попросили увеличить командировочные
В Общероссийском профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ заявили, что направили обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 04:49
Теннис
Дарья Касаткина обыграла Ангелику Кербер на старте турнира в Торонто
Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
Обновлено в 00:25
Финансы
ЦБ оценил свои потери от санации банков
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
Авто
Кроссовер Bugatti может стать полностью электрическим
Если Bugatti не получит электрическую трансмиссию Rimac, есть вероятность, что кроссовер может основываться на новой архитектуре гиперкара, которая, как утверждается, находится в разработке для преемника Porsche 918 Spyder и будущего Lamborghini.
Обновлено вчера в 08:24
Общество
Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от слов покойного экс-главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, сообщает RNS.
Обновлено в 04:15
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Футбол
Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 16:32
Игры
Journey неожиданно вышла на iOS
Journey от thatgamecompany продолжает добираться до новых платформ: в начале июня адвенчура вышла на РС, а сегодня её продажи неожиданно стартовали на iOS.
Обновлено в 03:22
Финансы
БКС Банк ввел новый вклад «Доходный X2»
БКС Банк ввел новый вклад «Доходный X2».Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Максимальная сумма депозита — 3 млн рублей.
Обновлено в 04:27
Политика
В ЕС не сомневаются, что Лондон может выйти из ЕС без соглашения
По мнению европейских дипломатов, Джонсон не хочет переговоров с Брюсселем, а выход из ЕС без соглашения является для него основным планом, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 03:26
Наука
Найден ещё один способ превратить соленую воду в пресную
Исследователи смогли обнаружить уникальный способ превратить соленую воду в пресную, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:27
Космос
Ученые будут отслеживать магнитную активность и возникновение мощных вспышек Солнца
Обновлено вчера в 14:11
Экономика
На Украине могут перейти на почасовую подачу воды
Вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий заявила о возможности перехода на почасовую подачу воды в городах с высокими долгами за электроэнергию.
Обновлено вчера в 11:05