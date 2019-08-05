Курс рубля в начале первых торгов недели снижается к доллару и евро на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника растет на 14 копеек – 65,41 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 72,7 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Финансы В Пекине оценили решение США признать Китай валютным манипулятором Решение Вашингтона признать Китай "валютным манипулятором" приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики, говорится в официальном заявлении Народного банка КНР.

Политика На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.

Происшествия После ЧП под Ачинском проходит заседание штаба, прибыл губернатор Губернатор Красноярского края Александр Усс прибыл в Ачинск. Под Ачинском 5 августа произошли взрывы в военной части.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Общество Более 150 авиарейсов отменено в Японии из-за тайфуна «Франциско» Тайфун движется со стороны тихого океана по направлению к Корейскому полуострову. Ожидается, что он покинет территорию Японии этим вечером.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

Общество Госслужащие попросили увеличить командировочные В Общероссийском профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ заявили, что направили обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.

Теннис Дарья Касаткина обыграла Ангелику Кербер на старте турнира в Торонто Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

Финансы ЦБ оценил свои потери от санации банков Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.

Авто Кроссовер Bugatti может стать полностью электрическим Если Bugatti не получит электрическую трансмиссию Rimac, есть вероятность, что кроссовер может основываться на новой архитектуре гиперкара, которая, как утверждается, находится в разработке для преемника Porsche 918 Spyder и будущего Lamborghini.

Общество Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от слов покойного экс-главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, сообщает RNS.

Политика Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.

Футбол Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.

Игры Journey неожиданно вышла на iOS Journey от thatgamecompany продолжает добираться до новых платформ: в начале июня адвенчура вышла на РС, а сегодня её продажи неожиданно стартовали на iOS.

Финансы БКС Банк ввел новый вклад «Доходный X2» БКС Банк ввел новый вклад «Доходный X2».Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Максимальная сумма депозита — 3 млн рублей.

Политика В ЕС не сомневаются, что Лондон может выйти из ЕС без соглашения По мнению европейских дипломатов, Джонсон не хочет переговоров с Брюсселем, а выход из ЕС без соглашения является для него основным планом, сообщает газета The Guardian.

Наука Найден ещё один способ превратить соленую воду в пресную Исследователи смогли обнаружить уникальный способ превратить соленую воду в пресную, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.