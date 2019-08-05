Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торговПРАЙМ вчера в 03:07

Курс рубля в начале первых торгов недели снижается к доллару и евро на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника растет на 14 копеек – 65,41 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 72,7 рубля.
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