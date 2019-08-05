Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговПРАЙМ вчера в 03:07
Курс рубля в начале первых торгов недели снижается к доллару и евро на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника растет на 14 копеек – 65,41 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 72,7 рубля.
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Политика
Китайские компании прекратили закупки американской сельхозпродукции
В Министерстве коммерции Китайской народной республики заявили о приостановке компаниями из КНР закупок сельскохозяйственной продукции в США.
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Обновлено в 10:30
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что он иногда переписывается в шутливой форме по WhatsApp с президентом Украины Владимиром Зеленским, то есть они присылают друг другу шутки.
Обновлено в 11:10
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Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено в 15:29
Энергетика
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Обновлено вчера в 16:11
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
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Обновлено в 10:03
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Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект. Сообщается, что ракета напоминает матрешку.
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Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
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Обновлено вчера в 01:40
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Обновлено в 17:12
Происшествия
На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой
На улице Болотниковской на юге Москвы произошел конфликт между двумя группами людей, сообщил РБК дежурный пресс-службы столичного главка полиции.
Обновлено в 16:47
Политика
Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генсеку Организации Антониу Гутеррешу письмо, в котором попросил его предпринять меры в связи с санкциями США против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено в 16:00
Общество
Гороскоп на 4 августа: Появится интерес к текущим мелочам
Гороскоп на 4 августа 2019 Телец Не стоит начинать новые дела и подвергать свой организм чрезмерным нагрузкам.
Обновлено 03 августа в 17:56
Политика
Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено в 17:25
Политика
Луценко намерен уйти в отставку с началом работы Рады нового созыва
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, как только Верховная рада нового созыва начнёт работу.
Обновлено в 16:53
Недвижимость
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Обновлено вчера в 07:04
Технологии
Германия создала полностью сверхпроводящий двигатель
В рамках программы Advanced Superconducting Motor Experimental Demonstrator (ASuMED), координируемой немецкой компанией Oswald Elektromotoren при поддержке европейской программы Horizon 2020, создан готовый для испытаний прототип полностью сверхпроводящего авиационного двигателя, сообщает Aviation Week.
Обновлено в 17:12
Футбол
Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо»
Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Наследство Децла остается его родителям
Александр Толмацкий отец Децла ни разу не видел вдову его сына после похорон репера. Девушка забрала маленького Тони и уехала.
Обновлено в 08:46
Авто
112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей
Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.
Обновлено в 11:08
Политика
Россиянина арестовали за незаконный экспорт частей оружия в США
"В федеральном суде Бруклина было обнародовано заключение по обвинению российского гражданина Владимира Кузнецова в незаконном экспорте, попытке экспорта и заговоре с целью экспорта частей и принадлежностей к огнестрельному оружию из Соединенных Штатов лицам в России", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах
Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.
Обновлено в 14:02
Теннис
Серена Уильямс возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок
Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертый раз подряд возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам этого года по версии Forbes.
Обновлено в 15:44
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 12:07
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Общество
Мэр Москвы решил увеличить финансирование частных детских садов и школ
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел встречу с руководителями частных образовательных учреждений столицы, по итогам которой он принял решение о повышении нормативов бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ.
Обновлено в 10:12