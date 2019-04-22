Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торговNews.ru 22 апреля в 03:26
Торговая сессия 22 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов демонстрирует рост к доллару и евро.
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Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Политика
Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту
Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за новых налогов
Обновлено вчера в 23:50
Политика
На Украине началось расследование против кинокомпании Зеленского
Украинское Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование против кинокомпании "Киноквартал", владеет которой победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:32
Политика
Симоньян: Путин подпишет указ о гражданстве РФ для беженцев с Донбасса
Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 15:09
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Путин пообещал повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам
Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам на 27,7%. С соответствующей просьбой к главе государства обраитлась замсекретаря Севастопольского регионального отделения партии Екатерина Алтабаева.
Обновлено в 14:14
Футбол
«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону»
«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в перенесенном матче 31-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:3.
Обновлено в 16:40
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт топлива в ряд стран
Экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и прибалтийские страны временно остановила Белоруссия, 23 апреля заявил журналистам заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на семинаре-конференции «Экспорт в ЕС продукции концерна „Белнефтехим“».
Обновлено вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Футбол
Главный врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено в 15:40
Политика
Госдеп обвинил Китай в поддержке законного правительства Венесуэлы
Стоит отметить, что ранее Госдеп США обвинял в неудаче попытки госпереворота в Венесуэле Кубу и Россию, оказавших политическую поддержку законному правительству Николаса Мадуро.
Обновлено в 16:28
Музыка
Пугачева заявила, что была шокирована концертом Серебренникова
Звезда российской эстрады Алла Пугачева заявила, что была приятно шокирована концертом режиссера Кирилла Серебренникова с участием артистов «Гоголь-центре», который они подготовили к ее юбилею.
Обновлено в 16:48
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Путин в Петербурге встретится с Советом законодателей РФ
Президент России Владимир Путин проведет в среду в Санкт-Петербурге встречу с членами Совета законодателей РФ.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал на фото своего 5-месячного сына
Актер Сергей Безруков решил поздравить своего сына с маленьким праздником - пятым месяцем рождения.
Обновлено в 15:01
Футбол
Сергей Семак назвал победу над «Динамо» заслуженной
Обновлено в 16:51
Авто
Renault представил новый электрический фургон Kangoo
Напомним, что за производительность актуального поколения Kangoo Z.E. 33 отвечает новый экономичный двигатель с крутящим моментом 225 Нм и батарея увеличенной емкости 33 кВт/ч, благодаря чему фургон имеет автономию хода 270 км. Вполне вероятно, что следующее поколение Kangoo будет выпускаться с завода MCA в Мобёже (север Франции).
Обновлено в 02:43
Политика
СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского
Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Сельта» ушла от поражения в матче с «Эспаньолом»
В матче 34-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле не удержал победу над «Сельтой».
Обновлено в 16:32
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:49
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38