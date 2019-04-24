Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговГазета.Ru 03:23
Рубль снижается по отношению к доллару и евро в начале торгов. Это следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10.05 курс доллара расчетами "завтра" повышался на 24 копейки - до 63,93 рубля.
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Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор педофилу за растление трёх детей
В Подмосковье признали виновным жителя Пушкинского района за растление трёх малолетних детей.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
В Роскачестве рассказали, как испечь хороший кулич
Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать самые лучшие ингредиенты для пасхального кулича.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Обыски проходят в мэрии Якутска
В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Политика
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Глава КНДР Ким Чен Ын приехал во Владивосток, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:37
Политика
Российские журналисты попросили Зеленского помочь освободить Вышинского
Российские журналисты написали побеждающему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом посодействовать освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 02:30
Общество
МЧС будет работать в режиме повышенной готовности во время майских праздников
В первую очередь территория, где планируется организовать пикник, должна быть очищена от сухой травы.
Обновлено в 04:54
Космос
На орбите вышел из строя спутник ГЛОНАСС
Один из спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС, запущенный на орбиту в феврале 2016 года, вышел из строя.
Обновлено в 04:29
Авто
Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli замечен на тестах
Компания SsangYong готовит к выпуску рестайлинговую версию кроссовера Tivoli.
Обновлено вчера в 09:43
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери
Завтра, 24 апреля, исполнится сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 06:22
Армия и оружие
Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО у границ России
Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ.
Обновлено в 03:10
Кино
Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Гильермо дель Торо
Обновлено в 05:02
Экономика
За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в России
В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поздравила Ксению Собчак с возвращением на «Дом-2»
Российская певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует вместе со светской львицей Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Хоккей
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Здоровье
Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи
Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22