Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торговГазета.Ru 03:23

Рубль снижается по отношению к доллару и евро в начале торгов. Это следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10.05 курс доллара расчетами "завтра" повышался на 24 копейки - до 63,93 рубля.
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Доллар вырос на 19 копеек

Финмаркет05:03

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торговой сессии

News.ru03:34

Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евро

Росбалт03:51

Рубль снижается вместе с валютами развивающихся рынков

ПРАЙМ04:58

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:23

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:19

Рубль «рискует нарваться» на коррекцию

REGNUM02:43
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Транспорт

Камеры на треногах покажут на карте

«Треноги ставятся бессистемно, сейчас их работает более 4 тыс.»,— заявил он.
Обновлено вчера в 08:06
Общество

Бывшая жена отсудила у Грудинина две трети имущества

Обновлено вчера в 11:07
Общество

Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками

В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Экономика

Россияне стали массово отказываться от дач

В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22% увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 02:48
Политика

Памфилова: Треть партий в РФ может быть ликвидирована до конца года

"По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована", - заявила Элла Памфилова.
Обновлено в 05:01
Музыка

Игорь Акинфеев с женой снялись в новом клипе группы «Руки Вверх!»

Вратарь московского ФК ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в музыкальном видео группы «Руки Вверх!».
Обновлено в 06:13
Политика

Охранники протерли поезд перед выходом Ким Чен Ына

Обновлено в 06:01
Происшествия

Выпившая мать приставила нож к горлу дочери посреди улицы в Клину

Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Общество

Меры по ускорению реновации одобрили в Заксобрании Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 24 апреля приняли в первом чтении пакет поправок для ускорения реализации региональной программы реновации.
Обновлено в 04:38
Футбол

Лингвисты определили зачинщика драки с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 23:36
Спорт

Олимпийская чемпионка Алена Савченко ждет ребенка

Обновлено в 03:23
Наука

CRISPR-еда будет доступна к употреблению в пищу уже через пять лет

Обновлено в 02:22
Авто

Появились данные о новом Toyota Land Cruiser 300

В японских СМИ появилась информация о новой генерации внедорожника Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:10
Здоровье

Названы пять симптомов грядущего инсульта

Названы пять основных симптомов, сигнализирующих о возможном инсульте.
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Пять районов Москвы получат новые школы благодаря программе реновации

Обновлено в 06:08
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту

Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Энергетика

Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам

Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
Политика

В Китае приняли решение арестовать экс-главу Интерпола

В Китае в Верховной народной прокуратуре приняли решение задержать бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Происшествия

На Обводном канале «КамАЗ» насмерть сбил девушку

Обновлено в 06:13
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Политика

Россия не изменила отношения к инциденту в Керченском проливе

Ранее в МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

На Донбассе убит 55-летний боевик «Айдара»

23 апреля на Донбассе был убит 55-летний боевик карательного батальона «Айдар».
Обновлено в 06:03
Политика

Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии

На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Футбол

Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»

Обновлено в 05:09
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому

23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Авто

Завод Hino начали строить в Подмосковье

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с японской компанией «Хино Моторс» и запустил строительство завода по выпуску грузовиков этой марки.
Обновлено в 04:14
Политика

Янукович рассчитывает вернуться на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться в страну.
Обновлено в 00:58
Как работают Яндекс.Новости?
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