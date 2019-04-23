Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговГазета.Ru 03:23
Рубль снижается по отношению к доллару и евро в начале торгов. Это следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10.05 курс доллара расчетами "завтра" повышался на 24 копейки - до 63,93 рубля.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Политика
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Авто
Renault представил новый электрический фургон Kangoo
Напомним, что за производительность актуального поколения Kangoo Z.E. 33 отвечает новый экономичный двигатель с крутящим моментом 225 Нм и батарея увеличенной емкости 33 кВт/ч, благодаря чему фургон имеет автономию хода 270 км. Вполне вероятно, что следующее поколение Kangoo будет выпускаться с завода MCA в Мобёже (север Франции).
Обновлено в 02:43
Теннис
Хачанов проиграл четвертый матч подряд
C начала сезона 22-летний Хачанов проиграл больше половины матчей – 8 из 15.
Обновлено в 12:19
Авто
Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп
YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.
Обновлено в 11:19
Общество
Фейк-улыбка актрисы из «Игры престолов» стала мемом
Улыбка Эмилии Кларк (Дейнерис Таргариен) из эпизода второй серии финального сезона «Игры престолов» превратилась в мем.
Обновлено в 13:07
Политика
Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%
Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Общество
В школах введут две новые должности
Министерство просвещения России опубликовало проект постановления, в котором прописаны две новые должности для российских школ – «ведущий учитель» и «старший учитель».
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Путин даст старт первой отгрузке СПГ с нового завода в Высоцке
Обновлено 22 апреля в 08:34
Авто
Renault представила обновлённый пикап Alaskan
Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
Ольга Бузова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».
Обновлено в 10:17
Экономика
Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд
За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Краснодаре из-за пожара эвакуируют посетителей ТРЦ «Парк Европа»
Установлено, что пожар начался в подсобном помещении на третьем этаже здания. Площадь возгорания оценена в 10 квадратных метров.
Обновлено в 13:02
Музыка
Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" на своем поле разошлись миром с донецким "Шахтером" в 25-м туре чемпионата Украины.
Обновлено в 13:39
Политика
Ким Чен Ын приехал во Владивосток
Бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Обновлено в 04:00
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня
Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Эксперт объяснил почему Запад опасается подлодки «Белгород»
Спуск на воду новой подводной лодки «Белгород» вызвало бурную реакцию на Западе.
Обновлено в 08:13
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».
Обновлено в 12:37
Энергетика
Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США
Сегодня цены на нефть снижаются на данных о повышении запасов в США.
Обновлено в 01:07
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено в 12:51
Политика
Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине
Монахи просят не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Общество
Беглов утвердил право льготников на бесплатный проезд в электричках
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал закон о праве бесплатного круглогодичного проезда в пригородных электричках шести льготным категориям горожан.
Обновлено в 08:28
Общество
В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла
В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
Обновлено в 12:12
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»
Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32