Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском 26 февраля в 02:02

Курс доллара вырос на 13 копеек — до 65,62 рубля. Курс евро увеличился на 6 копеек и составил 74,47 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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