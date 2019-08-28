Курс доллара вырос на 36 копеек — до 66,80 рубля. Курс евро увеличился на 24 копейки и составил 73,93 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Кино Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".

Культура Умерла американская актриса Валери Харпер Ушла из жизни известная американская актриса Валери Харпер.

Политика Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.

Общество С 1 сентября россиян ждут правовые изменения В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.

Здоровье Ученые назвали ранний симптом диабета Есть и другие симптомы диабета, в частности колебания веса, сухость во рту, бессонница, чрезмерный аппетит, сильное чувство жажды, не заживление ран и т.д. Если диагностировать его на ранней стадии, то многих проблем можно избежать.

Армия и оружие В России началась разработка систем РЭБ нового поколения В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Армия и оружие В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.

Политика Украинская община Крыма дала совет Зеленскому Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Армия и оружие В ФСВТС рассказали о новых контрактах России и Венесуэлы Россия и Венесуэла подписали в этом году новые контракты на ремонт военной техники.

Политика На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».

Происшествия На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.

Армия и оружие ABC: война РФ и США уничтожит все население планеты Земля В случае тотальной войны между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки планету Земля ждет ядерная зима, в результате которой человечество вымрет от голода.

Происшествия В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.

Космос Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.

Интернет В Сети появился файл-обманка «25 худших паролей в мире» В Интернете появился вирусный файл «25 худших паролей в мире», с помощью которого хакеры попытались украсть пароли от аккаунтов тысячи людей.

Политика Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки» Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».

Экономика ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние» ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.

Армия и оружие Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Политика В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко Памятник погибшему при теракте главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу в годовщину его гибели, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.