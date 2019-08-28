Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Курс доллара вырос на 36 копеек — до 66,80 рубля. Курс евро увеличился на 24 копейки и составил 73,93 рубля.
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Рубль немного снижается к доллару и растет к евро, несмотря на падение нефти на 2%

ПРАЙМвчера в 13:35

Курс доллара вырос до 66,63 рубля

ТАССвчера в 03:14

Курс доллара достиг отметки в 66,63 рубля

News.ruвчера в 03:52

Рубль в ходе торгов теснит доллар и евро

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Рубль чуть укрепился к доллару и евро

Интерфаксвчера в 03:20

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:07

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Известия вчера в 07:41
Происшествия

В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета

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Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета вчера в 03:05
Культура

Умерла американская актриса Валери Харпер

Ушла из жизни известная американская актриса Валери Харпер.
РЕН ТВ вчера в 19:09
Политика

Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией

На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru 29 августа в 22:28
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Происшествия

Врачи сообщили о состоянии пострадавших при посадке Ан-2 в Якутии

РБК 02:56
Происшествия

При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек

Коммерсантъ 02:49
Общество

С 1 сентября россиян ждут правовые изменения

В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Здоровье

Ученые назвали ранний симптом диабета

Есть и другие симптомы диабета, в частности колебания веса, сухость во рту, бессонница, чрезмерный аппетит, сильное чувство жажды, не заживление ран и т.д. Если диагностировать его на ранней стадии, то многих проблем можно избежать.
Независимый публицист 01:06
Армия и оружие

В России началась разработка систем РЭБ нового поколения

В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Политика

США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Армия и оружие

В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки

Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Политика

Украинская община Крыма дала совет Зеленскому

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Журналистская правда вчера в 03:16
Армия и оружие

В ФСВТС рассказали о новых контрактах России и Венесуэлы

Россия и Венесуэла подписали в этом году новые контракты на ремонт военной техники.
Известия 03:16
Политика

На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч

Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Происшествия

На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Армия и оружие

ABC: война РФ и США уничтожит все население планеты Земля

В случае тотальной войны между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки планету Земля ждет ядерная зима, в результате которой человечество вымрет от голода.
Pravda.Ru 03:11
Происшествия

СК начал проверку после хлопка газа в квартире жилого дома в Бийске

Известия 04:50
Происшествия

В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Происшествия

Украинский военный погиб от взрыва на границе с Россией

Lenta.ru 02:29
Музыка

Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»

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Космос

Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
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Политика

Эксперты: Польша была жертвой Германии и СССР, и нужно донести миру правду о II Мировой войне (Polskie Radio, Польша) (Polskie Radio)

1 сентября в Варшаве пройдут памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу.
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В Сети появился файл-обманка «25 худших паролей в мире»

В Интернете появился вирусный файл «25 худших паролей в мире», с помощью которого хакеры попытались украсть пароли от аккаунтов тысячи людей.
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Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки»

Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».
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Экономика

ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
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Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ

Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Политика

В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко

Памятник погибшему при теракте главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу в годовщину его гибели, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
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Свердловскстат рассказал о зарплатах врачей на Урале

Отмечается, что у врачей Екатеринбурга зарплата выше среднего – чуть более 78 тысяч рублей.
Вестник вчера в 13:35
Как работают Яндекс.Новости?
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