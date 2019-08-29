Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 66,80 рубля. Курс евро увеличился на 24 копейки и составил 73,93 рубля.
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 28 августа в 15:20
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Армия и оружие
Полтора десятка погибших под Иловайском остаются неопознанными
Тела 16 человек, которые погибли во время боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов.
Взгляд.ру 13:44
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Футбол
Вильмар Барриос: «Хотел бы снова забить „Спартаку“»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.
Матч ТВ 04:29
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о войне в космосе
Nation News сообщало о том, что Трамп объявил официальное начало работы американского космического командования, которое призвано защищать ключевые интересы государства в космосе.
Народные новости вчера в 21:02
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Футбол
Рязанская «десантница» призвана под знамёна сборной России
Женская национальная сборная России по футболу 30 августа стартует в отборочном турнире чемпионата Европы-2021 матчем с командой Словении.
МедиаРязань 09:31
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Общество
С 1 сентября жизнь россиян изменится
С 1 сентября билеты в кино и театр будет запрещено продавать по цене выше заявленной.
Live24 03:15
Происшествия
СК возбудил дело после отравления более 60 человек суши в Самаре
Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило уголовное дело после того, как 63 человека отравились суши.
РБК 09:32
Футбол
Экс-защитник «Локомотива» Спахич попал в аварию
Бывший защитник «Локомотива» и сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич попал в серьезную автомобильную аварию.
МК-Спорт 12:56
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Киберспорт
CD Projekt RED показывает геймплей Cyberpunk 2077
CD Projekt RED анонсировала дату стрима Cyberpunk 2077.
Cyber.sports.ru 09:20
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Происшествия
Следователи проведут экспертизу видео из YouTube-канала Егора Жукова
Следствие проведет экспертизу девяти видео, опубликованных на YouTube-канале студента Высшей школы экономики и фигуранта дела о «массовых беспорядках» Егора Жукова.
Дождь 12:52
Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его
Газета.Ru 10:15
Авто
Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога
Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.
Тарантас Ньюс 05:09
Общество
Открытие новой ВПП в Шереметьево перенесли
Аэропорт Шереметьево перенес дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы на более поздний срок.
Известия 13:47
Здоровье
В Челябинске открыли бережливую поликлинику
Глава Челябинской области Алексей Текслер осмотрел новую поликлинику горбольницы №6. Медучреждение будет работать по бережливой технологии.
Губерния (г. Челябинск) 12:35
Происшествия
Один человек пострадал при обрушении породы в шахте Карачаево-Черкесии
Один человек пострадал при обрушении горной породы на шахте Урупского родника в Карачаево-Черкесии.
News.ru 05:55
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08