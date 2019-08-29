Курс доллара вырос на 36 копеек — до 66,80 рубля. Курс евро увеличился на 24 копейки и составил 73,93 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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