Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Курс доллара вырос на 36 копеек — до 66,80 рубля. Курс евро увеличился на 24 копейки и составил 73,93 рубля.
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Полицейские вытащили мальчика из-под обвалившейся стены под Москвой

Правоохранители извлекли мальчика, который находился в беспомощном состоянии под кирпичами.
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«Рубин» – «Сочи». 18-летний Макаров впервые выйдет в старте казанцев

Впервые в старте казанцев выйдет 18-летний воспитанник клуба Никита Макаров.
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Убийца Роберта Кеннеди получил ножевые ранения в тюрьме

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Следствие начало проверку аварийной посадки самолета на Сахалине

Следствие начало проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 авиакомпании S7 в аэропорту Южно-Сахалинска.
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РИА Новости вчера в 08:29
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Общество

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Демонстрационные полеты в рамках авиасалона МАКС-2019 начались в субботу в подмосковном Жуковском с полуторачасовой задержкой.
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МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
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Украинский военный погиб от взрыва на границе с Россией

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