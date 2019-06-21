Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском 03:05

На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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