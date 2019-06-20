Финансы

Рубль снизился к доллару и евро после сильного роста наканунеИнтерфакс 03:29

Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после существенного роста накануне и достижения многомесячных максимумов в обеих валютных парах на фоне увеличения позитива на мировых рынках и скачка цен на нефть.
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Рубль снизился к доллару и евро

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Рубль снизился к доллару и евро на фиксации прибыли после роста в предыдущие дни

Интерфакс12:45

Рубль в начале торгов проиграл и доллару, и евро

Росбалт03:54

Рубль в начале дня уверенно растет к доллару и корректируется «в минус» к евро

Интересантвчера в 03:24
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