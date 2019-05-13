Рубль снижается к доллару и евро, несмотря на дорожающую нефтьПРАЙМ 03:17

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск повышался на 38 копеек — до 65,45 рубля, курс евро — на 37 копеек — до 73,51 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль снижается к доллару и евро, несмотря на дорожающую нефть

Политика Помпео отменил визит в Москву из-за Ирана Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву из-за срочной необходимости посетить Брюссель для обсуждения иранского вопроса, передает агентство Франс Пресс, ссылаясь на представителя госдепартамента.

Авто Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.

Политика Глава ПЦУ отказался участвовать в «послании мира» к Крыму и Донбассу Ранее духовные лидеры Украины сняли видеообращение на украинском языке к жителям Крыма и Донбасса, в котором призвали их забыть о войне и вспомнить о единстве народа.

Политика Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.

Общество Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые предусматривают запрет на ввоз для личного потребления животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.

Политика Финская полиция задержала очередного перебежчика в Южной Карелии Финские полицейские задержали подозрительного иностранца на автомобильной дороге между городом Лаппеенранта в провинции Южная Карелия и многосторонним пунктом автомобильного пропуска "Ваалимаа" на российско-финляндской границе.

Армия и оружие Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.

Происшествия Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.

Транспорт Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Происшествия В самолет Меркель врезался автомобиль В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.

Общество Минтруд расширил список профессий селян для надбавки к пенсии На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект, разработанный Министерством труда, в котором предлагается расширить список профессий сельских тружеников, которым будет выплачиваться надбавка к пенсии в 25%.

Музыка Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград» Музыкант Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». На пресс-конференции Шнуров сообщил о своих дальнейших творческих планах.

Экономика ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.

Культура Актер из «Могучих рейнджеров» умер в 38 лет Умер новозеландский актер самоанского происхождения Пуа Магасива. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Здоровье Почти 38 миллионов россиян сдали тест на ВИЧ Почти 38 миллионов россиян сдали тест на ВИЧ-инфекцию. Такие данные представило Министерство здравоохранения РФ, подводя итоги 2018 года.

Политика На Украине завели уголовное дело на Порошенко Генеральная прокуратура Украины начала расследование в связи с вмешательством высших должностных лиц государства, включая действующего президента Петра Порошенко, в деятельность судей, которые отменили национализацию ПриватБанка, сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Происшествия В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Армия и оружие Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.

Кино Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов» В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.

Политика ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.