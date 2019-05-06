Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 03:11
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля. Следует из данных Московской биржи.
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Донские жители увеличивают вклады в иностранной валюте, несмотря на укрепление рубля
Город N (Ростов)07:49
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Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
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Обновлено в 04:50
Происшествия
Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье
Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.
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Кинотеатр «Поклонка» станет участником кинофестиваля
С 7 по 10 мая Музей Победы и Центр Международной Торговли Москвы станут площадками проведения кинофестиваля «Дни военно-исторического кино».
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