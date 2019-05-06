Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 03:11

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля. Следует из данных Московской биржи.
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Доллар и евро прибавили в стоимости на старте торгов

Комсомольская правда06:31

Курсы валют ЦБ РФ на 6 мая: 65,3350 руб/доллар США и 73,1099 руб/евро

SIA.ru07:00

Донские жители увеличивают вклады в иностранной валюте, несмотря на укрепление рубля

Город N (Ростов)07:49

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубля

РИА Новости05:47

Рубль пошел вниз

Lenta.ru05:40

Рубль значительно снизился к доллару и евро

Коммерсантъ03:39

Доллар и евро укрепляются в начале валютной сессии

Банки.ру03:32
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Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров SSJ-100

Самолет загорелся в Шереметьево после аварийной посадки Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала полный список пассажиров, летевших рейсом SU1492 Москва-Мурманск.
Обновлено в 11:04
Происшествия

На борту горящего самолета в Шереметьево «были давка и драка»

Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего силовой операцией в Донбассе

Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская показала фото с маленьким сыном Гришей

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елизавета Боярская поделилась с поклонниками в Instagram забавным фото с некоторым участием своего младшего сына Григория.
Обновлено вчера в 12:55
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года

За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки

По словам Игоря Бушманова, который представляет интересы Павла Мамаева, прокурор и следствие не имеют оснований для того, чтобы обвиняемые получили реальный срок лишения свободы.
Обновлено в 11:48
Космос

Грузовой космический корабль Dragon пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции, сообщается на странице компании Илона Маска SpaceX в Twitter.
Обновлено в 10:41
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Принц Гарри прокомментировал рождение первенца

Принц Гарри рассказал о своих впечатлениях после рождения сына. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 10:21
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 09:31
Происшествия

Собчак назвала виновных в трагедии в аэропорту Шереметьево

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" скандально известная телеведущая Ксения Собчак гневно высказалась в адрес коррумпированных чиновников, которых Собчак и обвинила в этой трагедии, передает LigaNews.
Обновлено в 10:00
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 46 рейсов после авиакатастрофы в «Шереметьево»

Обновлено в 10:50
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Политика

Помпео заявил, что США беспокоят действия Китая в Арктике

Обновлено в 09:59
Хоккей

Михеев вскоре подпишет контракт с клубом НХЛ – агент

Российский нападающий Илья Михеев в скором времени станет игроком команды НХЛ, сообщает в своем Twitter-аккаунте агент Дэн Милстейн.
Обновлено в 11:42
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол

Салах и Фирмино не сыграют с «Барселоной»

Нападающие "Ливерпуля" Мохамед Салах и Роберто Фирмино пропустят ответный полуфинал Лиги чемпионов против "Барселоны".
Обновлено в 07:27
Футбол

«Зенит» может подписать защитника «Ахмата»

Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Сына Ирины Цывиной обвинили в ее избиении и воровстве

Обновлено в 09:35
Энергетика

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Происшествия

В Краснодаре в гараже нашли спрятанный труп задушенной женщины

Чтобы уйти от ответственности преступник спрятал тело в арендованном гараже на улице Российской.
Обновлено в 10:03
Политика

Климкин подаст Зеленскому прошение об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует подать прошение об отставке сразу после вступления Владимира Зеленского в должность президента страны.
Обновлено в 05:45
Путешествия

Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Политика

«Северный поток-2» построен на 48%

По дну Балтийского моря уложено 1170 км газопровода "Северный поток-2", что составляет 48% общей протяженности трубы, сообщает "Газпром".
Обновлено в 08:48
Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Гаджеты

Глава Redmi рассказал о новом флагманском смартфоне Redmi 855

Обновлено в 05:50
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия

Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье

Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Пропавшая в Нижнем Новгороде 15-летняя Надежда Ежова найдена погибшей

Обновлено в 05:35
Кино

Кинотеатр «Поклонка» станет участником кинофестиваля

С 7 по 10 мая Музей Победы и Центр Международной Торговли Москвы станут площадками проведения кинофестиваля «Дни военно-исторического кино».
Обновлено в 08:07
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