Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 04 июля в 03:21

Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль растёт к евро

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Евро снижается к рублю на открытии торгов

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Финмаркетвчера в 04:45

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СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 63,5841 Р/$1 (63,4013 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial Oneвчера в 04:40

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 63,58 рубля

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Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.
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