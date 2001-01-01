Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:21

Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Доллар и евро растут к рублю 4 июля

Свободная Прессавчера в 04:02

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 12 копеек и к евро — на 15

Банки.рувчера в 12:22

ЦБ снизил на 5 июля курс доллара до 63,4 рубля

ТАССвчера в 08:57

Рубль продолжает в четверг вечером начатое накануне ослабление к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Финмаркетвчера в 12:31

Рубль немного подешевел к доллару и евро на открытии торгов 4 июля

Экономика сегоднявчера в 03:26

Рубль немного подешевел к доллару и евро из-за выходного дня в США

Интерфаксвчера в 03:22

Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов

Вести.Финансвчера в 03:21
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 02:41, Вашингтон
Происшествия

Полиция ищет оружие у екатеринбуржцев перед приездом Путина

В Екатеринбурге полиция начала обход квартир в преддверие приезда президента страны Владимира Путина, который может прибыть в город на саммит GMIS и "Иннопром".
Обновлено в 02:35
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле

В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине.
Обновлено в 01:29
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

Обновлено вчера в 13:33
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено вчера в 10:47
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Бежавшая с 20 млн рублей кассир башкирского банка задержана в Казани

В Казани задержали кассира одного из отделений банка в Башкирии, которая подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Семилетняя девочка с тяжелейшими травмами доставлена в одну из больниц Ингушетии.
Обновлено в 02:27
Политика

«Левада-центр»: большинство россиян одобряют деятельность Путина

Большинство россиян (68%) одобряют деятельность лидера страны Владимира Путина.
Обновлено в 01:58
Политика

Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе

Президент США Дональд Трамп на мероприятии "Салют Америке", приуроченном ко Дню независимости Соединенных Штатов, пообещал, что американские астронавты доберутся до Марса и установят там американский флаг.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Политика

В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

Обновлено вчера в 20:32
Политика

Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения

Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено вчера в 11:27
Футбол

Украинский футболист оскорбил игроков «Краснодара»

Обновлено вчера в 08:21
Космос

Огромный астероид несется к Земле

Обновлено вчера в 14:27
Политика

В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду

Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

Футболистов Кокорина и Мамаева этапировали в разные колонии

4 июля 28-летнего Александра Кокорина и 30-летнего Павла Мамаева этапировали в колонии.
Обновлено вчера в 08:47
Экономика

«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ

Финская корпорация Neste продает "Татнефти" свой топливно-розничный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:23
Происшествия

Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне

Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Интернет

Найдена уязвимость, 17 лет подвергавшая пользователей опасности

Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с помощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.
Обновлено в 01:19
Политика

Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому

Президент России Владимир Путин пообщался с Папой Римским Франциском. После встречи они обменялись подарками.
Обновлено вчера в 15:18
Общество

В России изменились правила работы нотариусов

Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

Обновлено вчера в 16:25
Авто

Опубликованы рендеры модели Mitsubishi Lancer

На рендерах автомобиль получил фирменную радиаторную решетку с хромированными молдингами и полностью черную верхнюю часть кузова.
Обновлено вчера в 23:57
Космос

С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Политика

Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей

С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Экономика

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Спорт

Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие

Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим

Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено вчера в 02:55
Как работают Яндекс.Новости?
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