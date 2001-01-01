Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:21
Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
Полиция ищет оружие у екатеринбуржцев перед приездом Путина
В Екатеринбурге полиция начала обход квартир в преддверие приезда президента страны Владимира Путина, который может прибыть в город на саммит GMIS и "Иннопром".
Обновлено в 02:35
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле
В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине.
Обновлено в 01:29
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
Обновлено вчера в 13:33
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено вчера в 10:47
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Бежавшая с 20 млн рублей кассир башкирского банка задержана в Казани
В Казани задержали кассира одного из отделений банка в Башкирии, которая подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Семилетняя девочка с тяжелейшими травмами доставлена в одну из больниц Ингушетии.
Обновлено в 02:27
Политика
«Левада-центр»: большинство россиян одобряют деятельность Путина
Большинство россиян (68%) одобряют деятельность лидера страны Владимира Путина.
Обновлено в 01:58
Политика
Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе
Президент США Дональд Трамп на мероприятии "Салют Америке", приуроченном ко Дню независимости Соединенных Штатов, пообещал, что американские астронавты доберутся до Марса и установят там американский флаг.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения
Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено вчера в 11:27
Футбол
Украинский футболист оскорбил игроков «Краснодара»
Обновлено вчера в 08:21
Космос
Огромный астероид несется к Земле
Обновлено вчера в 14:27
Политика
В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду
Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
Футболистов Кокорина и Мамаева этапировали в разные колонии
4 июля 28-летнего Александра Кокорина и 30-летнего Павла Мамаева этапировали в колонии.
Обновлено вчера в 08:47
Экономика
«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ
Финская корпорация Neste продает "Татнефти" свой топливно-розничный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:23
Происшествия
Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне
Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Интернет
Найдена уязвимость, 17 лет подвергавшая пользователей опасности
Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с помощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.
Обновлено в 01:19
Политика
Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому
Президент России Владимир Путин пообщался с Папой Римским Франциском. После встречи они обменялись подарками.
Обновлено вчера в 15:18
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии
Обновлено вчера в 16:25
Авто
Опубликованы рендеры модели Mitsubishi Lancer
На рендерах автомобиль получил фирменную радиаторную решетку с хромированными молдингами и полностью черную верхнюю часть кузова.
Обновлено вчера в 23:57
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Политика
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Спорт
Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим
Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено вчера в 02:55