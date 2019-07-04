Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:21
Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
Политика
Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций
В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
«Свое обещание я выполню»: уфимский бизнесмен оплатит адвоката кассирше Луизе Хайруллиной
Обновлено в 00:58
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Спорт
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции
Бубка с 2008 года и по настоящее время является действующим членом МОК.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Авто
Российский авторынок замедлил снижение
Россияне купили в прошлом месяце 151 180 автомобилей, или на 3,3 процента меньше, чем в июне прошлого года.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
В Ватикане проходит встреча Путина и папы римского
В Ватикане проходит встреча президента РФ Владимира Путина и папы римского Франциска. Лайф ведёт прямую трансляцию беседы.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении
Полицейские установили местонахождение 23 человек, которые считались без вести пропавшими в зоне затопления в Иркутской области.
Обновлено вчера в 07:06
Шоу-бизнес
Карина Мишулина рассказала об обмане Тимура Еремеева
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
Рэпер Александр Тарасов, знакомый фанатам под псевдонимом T-killah, женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено в 01:21
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Спорт
Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета
Обновлено вчера в 10:53
Общество
В России представили концепт новых плацкартных вагонов
В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей
Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Энгельсе полицейские задержали трех проституток
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 18:42
Футбол
«Приносим извинения всем истинным болельщикам». «Чайка» выступила с обращением
Руководство "Чайки" выступило с обращением на официальном сайте клуба.
Обновлено в 03:14
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев – на 70%.
Обновлено в 01:13
Авто
Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – самый продаваемый автомобиль в России в 2019 году в ценовой категории дороже 5 млн рублей.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные файлы базы химоружия
Портон-Даун - одна из самых секретных военных баз в мире, которая в период Первой мировой войны участвовала в изготовлении химоружия.
Обновлено в 02:09
Общество
В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе
На уровне 100 этажа будет расположена не имеющая аналогов в Европе и Москве самая высокая смотровая площадка.
Обновлено в 03:48
Политика
Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Обновлено в 01:11
Космос
ФИАН: космический телескоп «Спектр-М» имеет самые актуальные научные задачи
Российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") поставлены самые актуальные научные задачи, которые позволят создать новые технологии для всего мира, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено вчера в 20:11