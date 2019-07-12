Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов 12 июляЭкономика сегодня 03:20
Рубль ослабил позиции по отношению к доллару и евро на открытии торгов 12 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (ММВБ). Курс доллара вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек – до 62,91 рубля.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:27, Вашингтон
Армия и оружие
Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
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На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
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Скотт адекватно оценивает возможности системы охлаждения эталонного дизайна, а потому спешит обрадовать покупателей, что в августе партнёры компании представят видеокарты с двумя или тремя вентиляторами в системе охлаждения, а также оснащаемые водоблоками версии.
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Первый тизер долгожданного продолжения популярного сериала «Беверли-Хиллз 90210» опубликовали на видеохостинге YouTube.
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Общество
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Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
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Политика
Ярош призвал «упаковать десяток итальянцев»
Бывший глава запрещенной в России экстремистской праворадикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош, ныне представляющий партию «Свобода», призвал украинских правоохранителей и патриотов-предпринимателей хватать итальянцев и россиян.
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Общество
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Политика
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Политика
В Севастополе представили нового губернатора
Полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов сегодня в здании правительства Севастополя представил врио губернатора Михаила Развожаева.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Норвегия раньше России «услышала» взрыв К-141 «Курск»
Обновлено в 06:07
Происшествия
В КЧР спасатели обнаружили перевернувшихся на катамаране туристов
Сотрудники МЧС в ходе спасательной операции обнаружили туристов, перевернувшихся на катамаране во время сплава по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.
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Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании
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Руководство автозаводцев объявило, что встреча будет перенесена со стадиона имени Эдуарда Стрельцова на резервную арену — стадион академии «Спартак».
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Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару к творчеству
Музыкальный эксперт Сергей Соседов раскритиковал новую песню певицы Софии Ротару. Он считает, что творчество певицы — давно минувшей век.
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Гаджеты
Oppo начала российские продажи смартфона Oppo Reno Z
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