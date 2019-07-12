Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов 12 июляЭкономика сегодня 03:20

Рубль ослабил позиции по отношению к доллару и евро на открытии торгов 12 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (ММВБ). Курс доллара вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек – до 62,91 рубля.
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