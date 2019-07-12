Рубль ослабил позиции по отношению к доллару и евро на открытии торгов 12 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (ММВБ). Курс доллара вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек – до 62,91 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов 12 июля

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