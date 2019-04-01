Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:37

Торговая сессия 2 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро.
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Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:37

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:15

Рубль в начале торгов теряет позиции к доллару и евро

Росбалт03:59

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:24

Рубль дешевеет из-за экономики США и геополитики

Ведомости05:07

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов после укрепления накануне

Интерфакс03:20
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Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Отменены обещанные экс-губернатором Дубровским дотации челябинским городам и районам. СКАН

Согласованные экс-губернатором Борисом Дубровским бюджетные дотации муниципалитетам Челябинской области аннулируются.
Обновлено в 04:24
Хоккей

Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 03:10
Кино

Агент Началовой прокомментировала идею снять фильм о певице

Агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала инициативу создать биографический фильм про артистку.
Обновлено в 04:44
Футбол

Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Происшествия

В Приморье после спортивных соревнований скончался школьник

Обновлено в 03:17
Экономика

ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Автоспорт

Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Феррари»

Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Лена Миро рассказала, почему Бузовой стало плохо после концерта

Скандальный блогер Лена Миро живейшим образом отреагировала на новость о том, что Ольге Бузовой стало плохо после выступления в Мытищах.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Спорт

Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга

Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Игры

Создатель PUBG устал от королевских битв и не хочет делать PUBG 2

Разработчик признался, что хотя ему нравится лежащая в основе королевских битв концепция последнего оставшегося в живых героя, он больше не хочет заниматься такими проектами.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Общество

В Ленобласти спасли детеныша редкой нерпы

На берегу Финского залива возле города Сосновый Бор Ленинградской области местные жители обнаружили детеныша балтийской нерпы.
Обновлено в 04:59
Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Общество

В Подмосковье на ремонт военных городков выделено 5 млрд руб

Обновлено в 03:47
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели разработали новые санитарные нормы

Специалисты Роспотребнадзора и представители предприятий общественного питания подготовили проект документов новых санитарных правил и норм.
Обновлено в 04:45
Энергетика

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+

«К началу апреля Россия, как и планировалось, вышла на оговоренный уровень сокращения: по итогам марта добыча относительно октября 2018 года снизилась на 130 тыс. барр./сутки с учетом СРП и на 153 тыс. барр./сутки без учета СРП», — приводит пресс-служба слова министра.
Обновлено в 02:59
Политика

Болтон напомнил Китаю о намерении США защищать Тайвань

Соединенные Штаты намерены выполнять свои обязательства по защите Тайваня от действий Китая, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

Два жителя Омска напали с ножами на сожителей своих бывших девушек

В Омске двое молодых людей напали с ножами на сожителей своих бывших девушек, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 04:26
Общество

Весна придет в Москву во второй половине апреля

По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.
Обновлено в 01:32
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову

Обновлено в 02:58
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Определены самые высокооплачиваемые профессии России

Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Происшествия

В нидерландском Зейсте на улице обнаружили взрывное устройство

В Нидерландах в городе Зейст на улице Ebelinglaan было обнаружено взрывное устройство.
Обновлено в 04:52
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