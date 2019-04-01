Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:37

Торговая сессия 2 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро.

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

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