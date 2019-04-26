Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговГазета.Ru 03:27

Курс российской валюты на старте торгов в пятницу, 26 апреля, умеренно снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Курс рубля снижается в начале торгов

Банки.ру03:28

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:04

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговой сессии

News.ru03:50

Рубль слегка снижается к доллару и евро в пятницу днем на фоне коррекции нефтяных цен

Финмаркет10:00

Рубль снизился к доллару и евро на фоне коррекционного снижения нефти

Интерфакс03:25

Рубль снижается на фоне коррекции цены на нефть

The Moscow Post04:07

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Вести.Финансвчера в 03:24
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 10:23, Ашберн
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В Красноярске загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»

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Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Музыка

В рамках культурной программы ПМЭФ-2019 пройдет концерт Андреа Бочелли

Концерт одного из ведущих мировых теноров Андреа Бочелли состоится в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума — 2019, сообщает пресс-служба Тинькофф-банка, который организует выступление.
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Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом

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Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
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Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
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Транспорт

«Яндекс.Такси» начало тестировать услугу вызова «трезвого водителя»

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Возгорание в поезде произошло сегодня в Екатеринбурге на станции Шарташ. Пламя охватило хозяйственный вагон-теплушку.
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Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Политика

Украина приостановила транзит российской нефти

Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
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Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

Обновлено вчера в 10:45
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

Алексей Текслер назначил первого вице-губернатора Челябинской области

Как Алексей Текслер листает кадры Алексей Текслер назначен врио губернатора Челябинской области 19 марта.
Обновлено в 04:52
Экономика

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале

Экономический рост США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
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Политика

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Коллегия судей Волгоградской области приняла решение о досрочном прекращении полномочий судьи Рашада Набиева – сына бывшего депутата, который назвал пенсионеров «тунеядцми».
Обновлено в 07:57
Политика

СБУ завела дело на журналиста Муждабаева, призывавшего к расправам

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Обновлено в 07:46
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Армия и оружие

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Перспективную российскую колесную платформу "Бумеранг" можно вооружить дистанционно-управляемым боевым 57-мм модулем "Кинжал", заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
Обновлено в 03:25
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Боец женского MMA избила имитировавшего перед ней половой акт мужчину

Боец смешанных единоборств (ММА) Джойс Вьера избила на пляже Прайя ду Брага мужчину, сообщает "Советский спорт".
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Происшествия

В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире

Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.
Обновлено в 09:56
Кино

Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов

Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:12
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины

Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
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Трамп высоко оценил заявления Путина после встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает заявления российского лидера Владимира Путина по КНДР.
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Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Происшествия

Из шахты в ЛНР извлекли тело пятого погибшего

Обновлено в 10:12
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