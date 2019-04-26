Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговГазета.Ru 03:27

Курс российской валюты на старте торгов в пятницу, 26 апреля, умеренно снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

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