Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:34

Торговая сессия 4 апреля демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.
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Подробнее о событии

Рубль развернулся вниз и незначительно снижается к доллару и евро на дневных торгах

Финмаркет09:58

Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торгов четверга

Интерфакс03:32

Рынок акций РФ умеренно снижается на фоне небольшого ослабления рубля

ПРАЙМ09:06

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:34

Доллар и евро выросли на открытии торгов 4 апреля

Телеканал 360°06:17

С утра рубль стабилен к доллару и евро, а биржевые индексы немного просели

Интересант03:17

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
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Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:18
Здоровье

В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире

Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Полет «Белых лебедей» над северными морями сняли на видео

Полет пары "Белых лебедей" - стратегических самолетов Ту-160 сняли на видео.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Армия Хафтара заняла город в 100 км от Триполи

Обновлено в 10:42
Политика

В Японии выразили протест учениям России на Курилах

Токио выразил протест Москве в связи с проведением российскими военными серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 01:03
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Генсек добавил, что Россия продолжает военное усиление в Черном море, поэтому НАТО там также «сохранит свое внимание и присутствие».
Обновлено в 11:46
Наука

Наркотик сделал зрелых мышей более общительными

Ученые попытались заново открыть окно критического периода после того, как оно закрывается в зрелом возрасте.
Обновлено в 00:58
Авто

Volvo XC60 и V60 получили гибридную установку от Polestar

Бренд Volvo заявил о том, что кроссовер XC60 и универсал V60 получат гибридную установку от компании Polestar.
Обновлено в 06:55
Общество

В Минске сносят кресты в память о жертвах репрессий

Историки считают, что в районе мемориала в год репрессий могли расстрелять от 30 до 250 тыс. человек.
Обновлено в 11:01
Спорт

Российского тренера отстранили за фальсификацию допинг-проб

Российский тренер Алексей Савин временно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:23
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Общество

Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»

Обновлено в 08:15
Общество

В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат

Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено в 11:25
Интернет

Южная Корея первой в мире запустила сеть 5G

Обновлено в 04:47
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»

Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Бастрыкин вменил судье 37 преступлений

Обновлено в 05:51
Космос

«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Политика

Президент Эстонии считает русский язык угрозой

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд считает, что присутствие русского языка в системе школьного образования представляет угрозу.
Обновлено в 11:12
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Здоровье

Основные причины отрыва тромба назвал эксперт

Главными причинами образования тромбов доктор называет малоподвижный образ жизни, злоупотребление спиртными напитками, курение и хронические болезни.
Обновлено в 08:47
Политика

Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС

Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Кино

Актер Алексей Булдаков умер во время гастролей

Обновлено вчера в 07:49
Политика

Российский спецназ вернул из Сирии останки израильского танкиста

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта, найденные в Сирии.
Обновлено в 07:34
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании мэра Евпатории

УФСБ Крыма сообщило, что глава администрации Евпатории Андрей Филонов задержан. Сейчас решается вопрос о выборе для него меры пресечения.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие

В ДНР сообщили об уничтожении огневых точек ВСУ в Донбассе

Обновлено вчера в 07:27
Здоровье

Треть россиян не доверяет врачам

Треть населений России не желает обращаться к врачам и предпочитает самолечение, сообщает DEITA.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

В России обнаружили «парапсихологический спецназ»

По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
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