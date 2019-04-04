Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:34

Торговая сессия 4 апреля демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

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