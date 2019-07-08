Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:36
Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Согласно данным Московской биржи, к 10:14 мск доллар стал дороже на 10 копеек, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,9025 рубля, а европейская валюта выросла в цене на 2,75 копейки и стоила 71,705 рубля.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:04, Вашингтон
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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
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Эффект Доплера в гравитационных волнах Разработанный метод использует доплеровский сдвиг модуляции сигнала гравитационной волны, вызванного притяжением экзопланеты в системе двух белых карликов.
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Телеканал «Рустави-2» приостановил вещание после брани в адрес Путина
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Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
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УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор
Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
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Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни
Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.
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Финансы
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Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
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«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
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Общество
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
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Белоруссия обнаружила недолив подсолнечного масла в российском импорте
В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.
Обновлено в 12:48
Интернет
Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли
Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
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Живые фото печатных плат для смартфонов iPhone XI
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«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
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Российские авиакомпании свернули все полеты в Грузию
Последний рейса российской авиакомпании из России в Грузию был завершен — самолет «Аэрофлота», ранее вылетевший в Тбилиси, вернулся в Шереметьево, сообщает 8 июля ТАСС.
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Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности.
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Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем
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Обнаружены блуждающие по галактике звезды-зомби
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