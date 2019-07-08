Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:36

Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Согласно данным Московской биржи, к 10:14 мск доллар стал дороже на 10 копеек, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,9025 рубля, а европейская валюта выросла в цене на 2,75 копейки и стоила 71,705 рубля.
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Курс доллара вырос на 29 копеек

News.ru04:56

Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро за счет закрытия коротких позиций

Финмаркет11:45

Доллар вырос до 63,9 рубля

Взгляд.ру03:06

Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евро

Росбалт03:58

Курс доллара снизился до 63,53 рубля

ТАСС12:20

Рубль теряет позиции к доллару и евро

Газета.Ru03:26

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 20:09, Вашингтон
Общество

Подготовка и передача документов в государственные архивы при ликвидации компании

В процессе ликвидации компании руководство сталкивается с большим количеством задач, которые требуется решить в относительно короткие сроки.
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Армия и оружие

Россия поможет создать собственную СПРН, пишут СМИ Китая

Российский лидер Владимир Путин готов поделиться с Китаем одной из своих самых сокровенных «драгоценностей» – системой раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которой в настоящее время обладают только Соединенные Штаты и РФ.
Обновлено в 18:49
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Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
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В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

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Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 16:57
Происшествия

SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship

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Теннис

Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона

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Общество

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Семилетнего Захара спасет протонная терапия. Ему нужна ваша помощь

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Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды

Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
Обновлено в 18:22
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Более 20 человек пострадали в Испании в результате пожара

Пожар произошёл в промышленной зоне в Барселоне, в результате 20 человек пострадали.
Обновлено в 17:46
Происшествия

Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»

Обновлено в 12:40
Футбол

Определились все четвертьфиналисты Кубка Африки

1/4 финала Сенегал - Бенин Мадагаскар - Тунис Кот-д'Ивуар - Алжир Нигерия - ЮАР Напомним, сборная Египта покинула турнир на стадии 1/8 финала, уступив национальной команде ЮАР.
Обновлено в 18:09
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено вчера в 05:50
Наука

Анализ зубов белой акулы помог палеонтологам найти ее предка

Обновлено в 17:53
Армия и оружие

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрд

Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более $2 млрд.
Обновлено в 18:14
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Политика

В Тбилиси начались столкновения между митингующими

В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Путешествия

Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Энергетика

Кризис грязной нефти в России оставляет шрамы на Транснефти

Компания столкнулась с необходимостью выплаты компенсаций и проведения реформ Самые масштабные за несколько десятилетий перебои в поставках нефти из России, которые практически не навредили европейскому рынку, в отличие от российского оператора трубопровода.
Обновлено в 12:14
Хоккей

Хоккеист Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа

«Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа», — цитирует ТАСС агента хоккеиста Дэна Мильштейна.
Обновлено в 15:39
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Зеленский предложил Путину встречу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встречу. Об этом он заявил на своей странице в фейсбуке.
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Кино

Google признал сценаристов «Игры престолов» плохими писателями

Крупная поисковая система Google при запросе «плохие писатели» выдает имена двух сценаристов, которые работали над последним сезоном «Игры престолов».
Обновлено в 19:00
Происшествия

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки

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Шоу-бизнес

Ольга Орлова почтила память умершей Жанны Фриске в день ее рождения

Рядом с Фриске до самой смерти находились родители Владимир Борисович и Ольга Владимировна, сестра Наталья, а также ее близкая подруга и коллега Ольга Орлова.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Младшая дочь Константина Меладзе выросла настоящей красавицей

От предыдущего брака с Яной Сумм у звезды родилось трое детей: старшая дочь Алиса, Лия и сын Валерий.
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Кино

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Главные герои картины, роли которых Учитель доверил Евгению Цыганову («Оттепель», «Питер FM»), Игорю Вернику («Все о мужчинах», «Ночные стражи»), Марине Спивак («Нелюбовь»), Илье Делю («Бедуин»), Михаилу Тройнику («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») и другим (заняты в фильме и латвийские актеры), занимаются транспортировкой тела Цоя из Прибалтики в Ленинград.
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Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
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