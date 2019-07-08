Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:36
Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Согласно данным Московской биржи, к 10:14 мск доллар стал дороже на 10 копеек, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,9025 рубля, а европейская валюта выросла в цене на 2,75 копейки и стоила 71,705 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро за счет закрытия коротких позиций
Финмаркетвчера в 11:45
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире
Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Папуа-Новой Гвинее не менее 16 человек погибли в ходе столкновений
По меньшей мере 16 человек, среди которых женщины и дети, погибли в ходе межплеменных столкновений в Папуа-Новой Гвинее, сообщает издание ABC.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие
Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн
Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 21:40
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Политика
В правительство Якутии пришли с обысками сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете у первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 21:50
Происшествия
Минивэн снес остановку с людьми в США
Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
Обновлено в 18:40
Политика
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной
Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено в 20:26
Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 16:12
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Политика
Климкин назвал три условия «противодействия» России
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.
Обновлено в 20:33
Политика
Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Лагерь в Приморье, где госпитализировали детей, временно закрыли
Летний лагерь в Лазовском районе Приморья, где детей госпитализировали с кишечной инфекцией, временно закрыли, там выявлены нарушения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 21:39
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Общество
Треть приморцев хочет покинуть край
Почти треть жителей Приморья хотят переехать из региона в другие. К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы HeadHunter.
Обновлено в 20:15
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено в 19:46
Происшествия
В центре Улан-Удэ перевернулся пассажирский автобус
Обновлено в 21:01
Происшествия
В Ульяновске горит здание правительства
Очаг локализован в 22.03, повреждена кровля на площади 20 кв. м. - Сегодня в 21.35 сработала пожарная сигнализация на пульте охраны в здании правительства региона, - написал в соцсетях Гончарук.
Обновлено в 14:00
Авто
Hyundai готовит загадочную модель
Фото: Motor1 Судя по небольшому расстоянию от задней двери до фонаря, загадочная новинка может оказаться городским хэтчбеком Hyundai i10 третьего поколения (соплатформенник известного в России Kia Picanto).
Обновлено в 04:33
Авто
Орешкин планирует отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил в своем Instagram, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на машине Lada XRay.
Обновлено в 16:14
Технологии
Правообладатели предложили удалять пиратские сайты из поисковой выдачи
Один из авторов письма отметил, что обращение в суд сильно замедлит этот процесс: «Удаление ссылки по одной без привлечения суда далеко не всегда эффективно, потому что сайт быстро публикует ту же пиратскую ссылку на соседней странице и она снова становится доступна в выдаче».
Обновлено в 04:21
Наука
Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг
Как стало известно rosvest.com, это мог быть библейский город Секелаг, где Давид прятался от преследовавшего его царя Саула.
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Новом Девяткино забил грязевой «фонтан»
Обновлено в 15:41
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43