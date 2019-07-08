Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Согласно данным Московской биржи, к 10:14 мск доллар стал дороже на 10 копеек, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,9025 рубля, а европейская валюта выросла в цене на 2,75 копейки и стоила 71,705 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

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