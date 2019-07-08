Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:36

Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Согласно данным Московской биржи, к 10:14 мск доллар стал дороже на 10 копеек, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,9025 рубля, а европейская валюта выросла в цене на 2,75 копейки и стоила 71,705 рубля.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Доллар и евро еле заметно подорожали по итогам основной валютной сессии

Банки.ру12:26

Рубль в начале торгов уступил доллару и евро

Росбалт03:51

Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро за счет закрытия коротких позиций

Финмаркетвчера в 11:45

Рубль с утра стабилен к доллару и евро, а биржевые индексы разнонаправленны

Интересант03:17

ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,04% ДО 63,72 Р, ЕВРО ВЫРОС НА 0,14% ДО 71,47 Р

Financial One03:02

Курс доллара снизился до 63,53 рубля

ТАССвчера в 12:20

Рубль дешевеет на открытии торгов к доллару и евро

News.ru03:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Политика

Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире

Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Папуа-Новой Гвинее не менее 16 человек погибли в ходе столкновений

По меньшей мере 16 человек, среди которых женщины и дети, погибли в ходе межплеменных столкновений в Папуа-Новой Гвинее, сообщает издание ABC.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие

Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн

Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 21:40
Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Политика

В правительство Якутии пришли с обысками сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете у первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 21:50
Происшествия

Минивэн снес остановку с людьми в США

Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
Обновлено в 18:40
Политика

В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной

Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено в 20:26
Происшествия

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 16:12
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Политика

Климкин назвал три условия «противодействия» России

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.
Обновлено в 20:33
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Лагерь в Приморье, где госпитализировали детей, временно закрыли

Летний лагерь в Лазовском районе Приморья, где детей госпитализировали с кишечной инфекцией, временно закрыли, там выявлены нарушения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 21:39
Политика

СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда

Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Происшествия

Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Общество

Треть приморцев хочет покинуть край

Почти треть жителей Приморья хотят переехать из региона в другие. К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы HeadHunter.
Обновлено в 20:15
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие

Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой

Обновлено в 19:46
Происшествия

В центре Улан-Удэ перевернулся пассажирский автобус

Обновлено в 21:01
Происшествия

В Ульяновске горит здание правительства

Очаг локализован в 22.03, повреждена кровля на площади 20 кв. м. - Сегодня в 21.35 сработала пожарная сигнализация на пульте охраны в здании правительства региона, - написал в соцсетях Гончарук.
Обновлено в 14:00
Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено в 19:16
Авто

Hyundai готовит загадочную модель

Фото: Motor1 Судя по небольшому расстоянию от задней двери до фонаря, загадочная новинка может оказаться городским хэтчбеком Hyundai i10 третьего поколения (соплатформенник известного в России Kia Picanto).
Обновлено в 04:33
Общество

На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за разлива реки

Обновлено в 21:58
Авто

Орешкин планирует отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил в своем Instagram, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на машине Lada XRay.
Обновлено в 16:14
Технологии

Правообладатели предложили удалять пиратские сайты из поисковой выдачи

Один из авторов письма отметил, что обращение в суд сильно замедлит этот процесс: «Удаление ссылки по одной без привлечения суда далеко не всегда эффективно, потому что сайт быстро публикует ту же пиратскую ссылку на соседней странице и она снова становится доступна в выдаче».
Обновлено в 04:21
Наука

Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг

Как стало известно rosvest.com, это мог быть библейский город Секелаг, где Давид прятался от преследовавшего его царя Саула.
Обновлено в 14:15
Происшествия

В Новом Девяткино забил грязевой «фонтан»

Обновлено в 15:41
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное