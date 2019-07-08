Финансы
Рубль теряет позиции к доллару и евроГазета.Ru вчера в 03:26
Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.08 мск, курс доллара увеличился на 12 коп. и составил 63,92 руб.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:43, Вашингтон
Происшествия
Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей
В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют.
Обновлено в 05:17
Космос
На этой неделе два астероида подойдут к Земле ближе, чем Луна
Оба астероида не являются потенциально опасными и угрозы их столкновения с Землей нет.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие
Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из противоминной установки
Обновлено в 06:20
Общество
«Ласковый май» отказался ехать на гастроли в Грузию
«Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию», — написал Разин.
Обновлено в 06:31
Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Общество
Владивосток попал в антирейтинг самых грязных городов России
По данным федерального социологического опроса, проведенного в июле 2019 года независимым агентством Zoom Market, самыми грязными городами России стали Махачкала, Омск и Брянск.
Обновлено в 04:56
Транспорт
На будущих пересадочных станциях зазвучат объявления об открытии МЦД
Объявления о скором запуске Московских центральных диаметров (МЦД) до конца июля зазвучат в поездах метро и Московского центрального кольца (МЦК) на всех будущих пересадочных станциях.
Обновлено в 01:01
Транспорт
Любоваться подано: 30 фотографий самых красивых участниц «Иннопрома»
«Иннопром» продолжается, и мы предлагаем вам подборки самых брутальных и самых женственных стендов международной выставки.
Обновлено в 05:30
Футбол
Китайский клуб предложил хавбеку «Реала» Бэйлу 1,3 млн евро в неделю
По данным источника, неназванный клуб из китайской Суперлиги предложил хавбеку 1,3 миллиона евро в неделю.
Обновлено в 06:08
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 03:37
Политика
Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Общество
Тюменские налоговики банкротят старейшее предприятие региона
Сегодня на заводе трудятся порядка семидесяти человек. Основная часть площадей предприятия сдается в аренду для мебельного производства.
Обновлено в 03:37
Происшествия
ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Нацисты жгут файеры под зданием канала NewsOne и швыряют петарды
Под стенами телеканала NewsOne в Киеве проходит акция протеста нацистов из-за намерения журналистов провести телемост с каналом «Россия 1». Нацисты требуют закрыть каналы NewsOne и 112 за «пророссийскую пропаганду».
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Здоровье
В Дубне неизлечимо больную девочку лишили статуса инвалида
В Подмосковье неизлечимо больная пациентка лишилась статуса инвалида и вместе с ним — всех положенных льгот на лечение и приобретение лекарств.
Обновлено в 06:33
Технологии
«Росатом» поставил в Китай партию ядерного топлива
Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ поставила в Китай партию ядерного топлива для экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR, эксплуатация которого имеет очень важное значение для развития китайской атомной отрасли.
Обновлено в 05:36
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Футбол
Джикия назначен капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:51
Наука
Следы эпидемии чумы нашли в арктических ледниках
Международная группа ученых установила, как эпидемия чумы в Средние века повлияла на развитие Европы.
Обновлено в 03:27
Политика
Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 03:48
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с раком
Певица Лайма Вайкуле в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке
Обновлено в 03:05
Наука
Норвежцы замеряют радиацию на месте гибели АПЛ «Комсомолец»
Обновлено в 05:32
Авто
Hyundai анонсировала новую модель тизером
В Сети стал доступен первый тизер новой модели южнокорейского бренда Hyundai.
Обновлено в 03:07