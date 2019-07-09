Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 63,77 рубляПРАЙМ 05:18

Официальный курс евро на среду снизился на 24,41 копейки — до 71,4626 рубля, курс доллара уменьшился на 10,39 копейки, до 63,766 рубля, следует из данных Банка России.
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Рубль слегка снижается к доллару и евро в начале торгов

Вести.Финанс03:25

Доллар вырос на открытии торгов

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Банк России понизил курс доллара и евро

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Рубль слегка дешевеет к доллару и евро в ожидании новых сигналов о дальнейших действиях ФРС США

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RT на русском03:01

Курс доллара снизился до 63,53 рубля

ТАССвчера в 12:20
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Происшествия

Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей

В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют.
Обновлено в 05:17
Политика

Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Авто

Начались продажи Renault Dokker Stepway в России

Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker – Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.
Обновлено в 08:47
Общество

Первое издание «Евгения Онегина» продали на аукционе за $580 тыс

Обновлено в 09:28
Политика

СМИ узнали детали дела арестованного за измену помощника полпреда

Арестованный помощник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев несколько лет «передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности России», сообщает информагентство Znak.com со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 10:54
Политика

Володин заявил о неизменной позиции Госдумы по санкциям против Грузии

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о том, что позиция Госдумы в отношении санкций против Грузии остается неизменной.
Обновлено в 10:17
Политика

Зеленский отменил «помпезный военный парад» в День независимости

Обновлено в 11:41
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 03:37
Футбол

«Марсель» Виллаш-Боаша хочет арендовать Дзюбу

Интерес к форварду сборной России может исходить от нового главного тренера «Марселя» Андре Виллаш-Боаша, который в прошлом тренировал Дзюбу в «Зените».
Обновлено в 07:36
Политика

Студентке стало плохо на встрече с Путиным

Обновлено в 10:45
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске

Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.
Обновлено в 10:02
Технологии

Хакеры заразили сайт Московской кольцевой железной дороги

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили кибератаку на сайт Московской кольцевой железной дороги банковским вирусом-трояном с целью хищения денежных средств, передает ТАСС.
Обновлено в 11:19
Политика

Путин знает об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на майдане Незалежности в 2014 году.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

Меган Маркл запретила болельщикам фотографировать ее на Уимблдоне

64-летней Салли Джонс было сказано воздержаться от съемки, так как Маркл прибыла туда как частное лицо.
Обновлено в 11:21
Политика

Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»

Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Авто

Hyundai заинтриговал первым фото новой модели

Корейский автопроизводитель опубликовал тизерное изображение модели, которая, согласно заявлению компании, предложит покупателю совершенно новый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедиа - всё это сделает новинку "лидером в своём классе".
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Футбол

«МЮ» заинтересован в трансфере полузащитника «Саутгемптона»

По информации источника, в трансфере футболиста заинтересован лично главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.
Обновлено в 10:07
Происшествия

ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Здоровье

Депздрав Москвы предупредил горожан об опасности ходьбы босиком

Ходить босиком по улице может быть опасно.
Обновлено в 04:06
Политика

Президент Грузии обратилась к властям России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России с просьбой не реагировать на действия тех, кто, как говорят в РФ, представляют собой радикальную силу в Грузии.
Обновлено в 06:32
Политика

Лукашенко обвинил Россию в торможении переговоров по интеграции

Обновлено в 06:42
Экономика

В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»

По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
Обновлено в 09:53
Политика

Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В российском детском лагере отравилась почти половина детей

Обновлено в 09:36
Политика

Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения

Шестой апелляционный административный суд Украины не стал отменять решение Окружного админсуда по иску к Кабмину и "Нафтогазу" относительно порядка формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.
Обновлено в 04:33
Политика

Порошенко на своем митинге устроил интерактив

На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
Обновлено в 10:39
Авто

Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq

На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Наука

Момент извержения вулкана на Курилах попал на снимки со спутника

Снимки со спутника зафиксировали момент извержения вулкана Райкоке, который находится на Курильских островах.
Обновлено в 11:38
Общество

Роскачество проверило бургеры на антибиотики

Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества.
Обновлено в 01:57
Как работают Яндекс.Новости?
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