Финансы
Официальный курс доллара на среду снизился до 63,77 рубляПРАЙМ 05:18
Официальный курс евро на среду снизился на 24,41 копейки — до 71,4626 рубля, курс доллара уменьшился на 10,39 копейки, до 63,766 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Происшествия
Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей
В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют.
Обновлено в 05:17
Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Авто
Начались продажи Renault Dokker Stepway в России
Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker – Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.
Обновлено в 08:47
Политика
СМИ узнали детали дела арестованного за измену помощника полпреда
Арестованный помощник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев несколько лет «передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности России», сообщает информагентство Znak.com со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 10:54
Политика
Володин заявил о неизменной позиции Госдумы по санкциям против Грузии
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о том, что позиция Госдумы в отношении санкций против Грузии остается неизменной.
Обновлено в 10:17
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 03:37
Футбол
«Марсель» Виллаш-Боаша хочет арендовать Дзюбу
Интерес к форварду сборной России может исходить от нового главного тренера «Марселя» Андре Виллаш-Боаша, который в прошлом тренировал Дзюбу в «Зените».
Обновлено в 07:36
Политика
Студентке стало плохо на встрече с Путиным
Обновлено в 10:45
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.
Обновлено в 10:02
Технологии
Хакеры заразили сайт Московской кольцевой железной дороги
Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили кибератаку на сайт Московской кольцевой железной дороги банковским вирусом-трояном с целью хищения денежных средств, передает ТАСС.
Обновлено в 11:19
Политика
Путин знает об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на майдане Незалежности в 2014 году.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретила болельщикам фотографировать ее на Уимблдоне
64-летней Салли Джонс было сказано воздержаться от съемки, так как Маркл прибыла туда как частное лицо.
Обновлено в 11:21
Политика
Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»
Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Авто
Hyundai заинтриговал первым фото новой модели
Корейский автопроизводитель опубликовал тизерное изображение модели, которая, согласно заявлению компании, предложит покупателю совершенно новый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедиа - всё это сделает новинку "лидером в своём классе".
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Футбол
«МЮ» заинтересован в трансфере полузащитника «Саутгемптона»
По информации источника, в трансфере футболиста заинтересован лично главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.
Обновлено в 10:07
Происшествия
ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Депздрав Москвы предупредил горожан об опасности ходьбы босиком
Ходить босиком по улице может быть опасно.
Обновлено в 04:06
Политика
Президент Грузии обратилась к властям России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России с просьбой не реагировать на действия тех, кто, как говорят в РФ, представляют собой радикальную силу в Грузии.
Обновлено в 06:32
Экономика
В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»
По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
Обновлено в 09:53
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Политика
Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения
Шестой апелляционный административный суд Украины не стал отменять решение Окружного админсуда по иску к Кабмину и "Нафтогазу" относительно порядка формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.
Обновлено в 04:33
Политика
Порошенко на своем митинге устроил интерактив
На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
Обновлено в 10:39
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Наука
Момент извержения вулкана на Курилах попал на снимки со спутника
Снимки со спутника зафиксировали момент извержения вулкана Райкоке, который находится на Курильских островах.
Обновлено в 11:38
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества.
Обновлено в 01:57